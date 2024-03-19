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AH股新聞

19/03/2024 09:10

《中國要聞》侯毅卸任ＣＥＯ由ＣＦＯ兼任，分析指是出售盒馬安排

　　《經濟通通訊社１９日專訊》繼辟謠被出售消息後，盒馬在１８日宣布管理層調整。阿里巴
巴（０９９８８）集團ＣＥＯ吳泳銘在盒馬發布的內部郵件顯示，即日起侯毅因年滿６０歲正式
退休，卸任盒馬ＣＥＯ，由已加入盒馬６年的ＣＦＯ嚴筱磊兼任盒馬ＣＥＯ。未來，侯毅仍將是
盒馬首席榮譽顧問。
　　《財新網》引述一位資深零售從業者認為，ＣＦＯ接任大概率是為了盒馬出售，畢竟阿里明
確表示要退出實體零售業務了。
　　今年２月７日，阿里巴巴集團董事長蔡崇信在財報電話會中表示，實體零售業務不是阿里核
心聚焦的業務，退出也非常合理。
　　上述資深零售從業者分析，阿里出售盒馬，一是因為盒馬還是沒有實現持續性的盈利，投入
也比較大，繼續持有價值不大；二是最初阿里要做盒馬，是為了找到做即時零售的商業模式，但
是目前來看阿里拿下即時零售市場的可能性已經基本上沒有了，市面上已經有了美團、樸樸、叮
咚買菜等不少很強的玩家。放眼即時零售企業，要持續快速發展又大規模盈利，真的挺難。
　　從去年底開始，盒馬就頻頻傳出被出售的消息。早前有報道指，盒馬在年前的報價在３０－
４０億美元之間，華潤、中糧都是潛在買方。
　　當前，盒馬、大潤發等實體零售業務正拖累阿里業績。阿里巴巴集團ＣＦＯ徐宏透露，去年
四季度剔除高鑫零售（０６８０８）、盒馬及銀泰這類實體零售業務，當季集團的總收入會同比
增長約８％，集團整體的經調整ＥＢＩＴＡ率也會高約４個百分點至約２４％。（ｌｃ）

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