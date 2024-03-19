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AH股新聞

19/03/2024 08:48

《中國要聞》王毅晤新西蘭總理：打造全面戰略夥伴關係升級版

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部部長王毅昨到訪新西蘭首都惠靈頓，與總理拉克森
會面。
　　王毅表示，中新建交以來，雙方始終堅持相互尊重、彼此包容、聚焦合作、造福人民，推動
中新關係一直走在中國同發達國家關係前列。中國視新西蘭為理性、成熟的合作夥伴，中新關係
具有戰略性、長期性。中方願同新方以慶祝兩國建立全面戰略夥伴關係１０周年為契機，打造全
面戰略夥伴關係升級版，構建和而不同的國家間關係，既造福兩國人民，也為世界和平與發展作
出新的貢獻。
　
＊冀開拓科技、綠色、創新等合作增長點＊
　
　　王毅說，新方將教育、科技創新、基礎設施、營商環境、擴大出口作為施政重點，中方願成
為新方這些領域可靠的戰略合作夥伴。歡迎新方繼續參與共建「一帶一路」合作。中方期待同新
方在鞏固加強傳統領域合作的同時，開拓科技、綠色、創新等新的合作增長點。
　　中新雙方都倡導多邊主義，中方願同新方一起，加強團結合作，抵制冷戰思維、單邊主義、
保護主義，維護人類進步的正確方向。
　　拉克森表示，新中關係十分重要。新方將繼續堅持一個中國政策，同中方進一步密切高層交
往，增進相互理解。（ｒｙ）

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