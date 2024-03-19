《經濟通通訊社１９日專訊》內地鼓勵消費品以舊換新，京東（０９６１８）宣布，今年將

聯合３Ｃ數碼、家電家居、汽車等品牌的合作夥伴共同投入６５億元（人民幣．下同），旨在支

持２０２４年新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新活動。



＊補貼涵蓋數碼產品、汽車及家電家居＊



京東稱，在３Ｃ數碼品類推出「以舊換新專項扶持計劃」，整合３０億元補貼，鼓勵消費者

換新裝備；在家電家居品類上聯合更多品牌投入３０億元，持續加碼家電家居以舊換新補貼及服

務體驗升級。

在汽車品類上，聯合品牌共同投入５億元助力汽車以舊換新，更推出行業內首個「輪胎以舊

換新」計劃，為消費者帶來安全、實惠的消費體驗同時，推動行業綠色低碳循環發展。

京東表示，以舊換新服務，既是響應政府號召推動經濟高質量發展的具體舉措，也是集團繼

續在產品、價格、服務層面不斷升級用戶體驗的重要行動。京東將以此為契機，實現品牌方、消

費者乃至社會的多方共贏。

除了京東，蘇寧易購（深：００２０２４）日前也宣布升級「全民煥新節」優惠力度，加碼

以舊換新百億補貼，涵蓋大家電及手機電腦等主流商品。阿里（０９９８８）旗下天貓也表示，

今年將聯合商家共同投入５億元，擴大商品補貼範圍及力度。（ｒｙ）

