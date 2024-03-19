《經濟通通訊社１９日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下內地經營主體恒大地產，被中證

監查出存在嚴重財務造假，債券涉嫌欺詐發行，中證監發出行政處罰及市場禁入事先告知書，擬

決定對許家印、夏海鈞採取終身證券市場禁入措施。責令恒大地產改正，給予警告，並處以

４１﹒７５億元（人民幣．下同）的罰款。罰款主要來自於恒大債券欺詐發行，接恒大地產募集

資金約２０％，即４１﹒６億元作為罰款將被罰沒。



＊債券欺詐發行，不排除中介機構會有後續處罰＊



據《財新》報道，由於恒大地產早已資金斷流，徘徊在破產邊緣，罰款能上收的可能性較小

，若罰款上收，按照中證監、財政部２０２２年發布的《關於證券違法行為人財產優先用於承擔

民事賠償責任有關事項的規定》，行政罰沒款可用於承擔民事賠償責任。

報道引述證券領域的律師表示，參照過往案例，恒大上述債權的投資者或將對恒大及相關中

介發起虛假陳述民事訴訟，要求賠償相關損失，「恒大沒錢賠，但中介機構還是有賠償能力的，

也不排除中介機構會有後續處罰」。公開數據顯示，恒大上述債券均由中信建投（０６０６６）

（滬：６０１０６６）承銷，債券評級機構為中誠信國際，發行律師為金杜律師事務所，審計機

構為普華永道會計師事務所。



＊恒大虛增收入相當於憑空捏造了一家保利地產＊



中證監查明，恒大地產披露的２０１９年、２０２０年年度報告存在虛假記載。恒大地產通

過提前確認收入方式財務造假，導致２０１９年、２０２０年各虛增收入２１３９﹒８９億元、

３５０１﹒５７億元，佔當期營收比分別為５０﹒１４％、７８﹒５４％；對應虛增利潤分別為

４０７﹒２２億元、５１２﹒８９億元，佔當期利潤總額的比各６３﹒３１％和８６﹒８８％。

恒大地的造假到底在行業中有多嚴重？《財新》指，以２０２０年的數據來說，這一年收入

前五名的房企分別中國恒大、碧桂園、綠地控股、萬科及保利地產，各實現營收５０７２﹒４８

億元、４６２８﹒５６億元、４５６１億元、４１９１﹒１２億元及２４３２億元，恒大虛增收

入３５０１﹒５７億元，相當於憑空捏造了一家保利地產。

中證監表示，由於恒大地產在相關債券發行文件中分別引用了存在虛假記載的２０１９年、

２０２０年年度報告的相關數據，因此債券涉嫌欺詐發行。

《財新》統計，恒大地產引用上述數據共發行了「２０恒大０２」「２０恒大０３」「２０

恒大０４」「２０恒大０５」及「２１恒大０１」五隻公司債，總計發行規模共２０８億元。



＊中證監：許家印、夏海鈞手段特別惡劣＊



除了上述兩項違法行為外，恒大地產還未按規定及時披露年報及逾期債務等相關信息。

在事先告知書中，中證監點名的對財務造假負有主要責任的人員有７人，包括恒大地產實控

人許家印及另外６名時任高管夏海鈞、潘大榮、潘翰翎、柯鵬、甄立濤、錢程。其中許家印和夏

海鈞被認為手段特別惡劣，情節特別嚴重，是直接負責的主管人員，均被給予警告和終身證券市

場禁入措施，分別被處罰款４７００萬元和１５００萬元，其餘高管罰款在２０萬元到９００萬

元不等。（ｃｔ）



