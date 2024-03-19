《經濟通通訊社１９日專訊》滬綜指、滬深３００和創業板指在昨日（１８日）均創下年內

新高，其中滬綜指更創下近四個月新高，接近三千一關。滬深股市今早低開，滬綜指低開

０﹒２３％，報３０７７﹒９８點，深成指低開０﹒３％，創業板指低開０﹒４４％，通信設備

股回吐。

中國恒大（０３３３３）旗下內地經營主體恒大地產，被中證監指控存在嚴重財務造假，債

券涉嫌欺詐發行，中證監發出行政處罰及市場禁入事先告知書，擬決定對許家印、夏海鈞採取終

身證券市場禁入措施。責令恒大地產改正，給予警告，並處以４１﹒７５億元（人民幣．下同）

的罰款。

英偉達在ＡＩ盛會ＧＴＣ上推出有２０８０億晶體管的新ＡＩ處理器，運行速度可提高數倍

。ＣＥＯ黃仁勳另外在演講中官宣一系列合作，包括比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）將採用英偉達下一代智能汽車晶片Ｔｈｏｒ，比亞迪同時將使用英偉達基

礎設施進行自動駕駛模型訓練，以及英偉達Ｉｓａａｃ來設計智能工廠機器人。

據《彭博》報道，歐盟正在權衡是否跟隨美國政府，調查中國製成熟或較低端晶片在行業網

絡中的滲透程度，以評估其對歐盟帶來的安全風險。

富時羅素全球股票指數納Ａ樣本一季度定期調整昨日（１８日）正式生效，本次常規調整新

增納Ａ樣本股７６隻，其中滬市４０隻，深市３６隻，同時將２０２３年９月新納入的逾６００

隻Ａ股納入因子（即市值調整系數）同步由１２﹒５％提升至２５％。內媒引述市場人士表示，

本次調整預計可為Ａ股帶來超５０億元增量資金。

人民銀行進行５０億元７天期逆回購，今日淨回籠５０億元。（ｅｙ）

