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AH股新聞

19/03/2024 09:31

《Ａ股行情》滬指低開０﹒２３％，中證監處罰恒大許家印財務造假

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬綜指、滬深３００和創業板指在昨日（１８日）均創下年內
新高，其中滬綜指更創下近四個月新高，接近三千一關。滬深股市今早低開，滬綜指低開
０﹒２３％，報３０７７﹒９８點，深成指低開０﹒３％，創業板指低開０﹒４４％，通信設備
股回吐。
　　中國恒大（０３３３３）旗下內地經營主體恒大地產，被中證監指控存在嚴重財務造假，債
券涉嫌欺詐發行，中證監發出行政處罰及市場禁入事先告知書，擬決定對許家印、夏海鈞採取終
身證券市場禁入措施。責令恒大地產改正，給予警告，並處以４１﹒７５億元（人民幣．下同）
的罰款。
　　英偉達在ＡＩ盛會ＧＴＣ上推出有２０８０億晶體管的新ＡＩ處理器，運行速度可提高數倍
。ＣＥＯ黃仁勳另外在演講中官宣一系列合作，包括比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）將採用英偉達下一代智能汽車晶片Ｔｈｏｒ，比亞迪同時將使用英偉達基
礎設施進行自動駕駛模型訓練，以及英偉達Ｉｓａａｃ來設計智能工廠機器人。
　　據《彭博》報道，歐盟正在權衡是否跟隨美國政府，調查中國製成熟或較低端晶片在行業網
絡中的滲透程度，以評估其對歐盟帶來的安全風險。
　　富時羅素全球股票指數納Ａ樣本一季度定期調整昨日（１８日）正式生效，本次常規調整新
增納Ａ樣本股７６隻，其中滬市４０隻，深市３６隻，同時將２０２３年９月新納入的逾６００
隻Ａ股納入因子（即市值調整系數）同步由１２﹒５％提升至２５％。內媒引述市場人士表示，
本次調整預計可為Ａ股帶來超５０億元增量資金。
　　人民銀行進行５０億元７天期逆回購，今日淨回籠５０億元。（ｅｙ）

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