《經濟通通訊社１９日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒５％，報２６１﹒２５點。深證Ｂ股指
數收跌不足０﹒１％，報１０８３﹒５２點。
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19/03/2024 15:05
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒５％，深證Ｂ收跌０﹒１％
《經濟通通訊社１９日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒５％，報２６１﹒２５點。深證Ｂ股指
數收跌不足０﹒１％，報１０８３﹒５２點。
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