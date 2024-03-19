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AH股新聞

19/03/2024 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒４％，券商領跌，藥明康德績後挫

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬綜指昨日（１８日）創下近四個月新高接近三千一關，今日
回吐，滬指半日收市跌０﹒３９％，報３０７３﹒０３點，深成指走低０﹒２４％，創業板指吐
０﹒６５％。兩市半日成交６９３３億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少２﹒５％，
仍處於較高水平，惟留意陸股通半日淨流出接近５６億元。
　　富時羅素全球股票指數納Ａ樣本一季度定期調整昨日正式生效，新增納Ａ樣本股７６隻，同
時將２０２３年９月新納入的逾６００隻Ａ股納入因子（即市值調整系數）同步由１２﹒５％提
升至２５％。內媒引述市場人士表示，本次調整預計可為Ａ股帶來超５０億元增量資金。
　
＊券商股領跌，招商蛇口績後升＊
　
　　券商股昨日炒作轉融券Ｔ＋１落地掃清後續賣空監管風險，今早則帶隊回吐，國盛金控
（深：００２６７０）挫３％，方正證券（滬：６０１９０１）跌２﹒７％，中國銀河
（滬：６０１８８１）跌２％，中金公司（滬：６０１９９５）跌１﹒２％；中證監因嚴重財務
造假處罰恒大地產，相關債券承銷商中信建投（滬：６０１０６６）跌１﹒３％。
　　央企發展商招商蛇口（深：００１９７９）全年淨利潤按年上升４８﹒２％，全年累計實現
簽約銷售面積同比增加２﹒５％，累計實現簽約銷售金額同比增加０﹒３５％，銷售規模躋身行
業前五。招商蛇口同意派息，股價半日升１﹒５％，報９﹒６６元。
　
＊藥明康德業績佳惟見隱憂，股價挫４％＊
　
　　最近掉入中美博弈磨心的藥明康德（滬：６０３２５９）公布去年業績，收入
４０３﹒４０８億元，同比增長２﹒５％，毛利率４０﹒６％，升３﹒７個百分點；年度純利按
年升２１﹒３％，並派末期股息每股９８﹒３３６分，按年增逾一成。然而藥明康德在業績提到
，其來自美國客戶收入２６１﹒３億元，佔其去年總收入近６５％，結合美國國會正在審議《生
物安全法》，且通過概率正在節節上升，更讓投資者擔心藥明康德前景，藥明康德Ａ股跌４％，
報５１﹒２６元。
　　藥明康德在業績電話會上表示，在《生物安全法》草案發布之後，公司業務和客戶關係依然
牢固，從今年１－２月份的新簽訂單來看，業務運營仍然按正常節奏進行。（ｅｙ）

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