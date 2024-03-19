《經濟通通訊社１９日報道》滬綜指昨日（１８日）創下近四個月新高接近三千一關，今早

先行回吐，去到午後進一步轉差，外資加大流出，拖累滬指在逼近全日最低位收盤，報

３０６２﹒７６點，下跌０﹒７２％，深成指走低０﹒５８％，創業板指更挫１﹒０１％。

兩市全日成交１０７７９億元（人民幣．下同），按日減少５％，連續第二日破萬億，惟留

意陸股通全日淨流出超過７０億元，反映市場在Ａ股走上近月高位後出現收割心態。



＊藥明康德績後跌半成，隆基綠能認裁員捱沽＊



券商股回吐全線跌，國盛金控（深：００２６７０）瀉３﹒６％，中國銀河

（滬：６０１８８１）跌３﹒１％，方正證券（滬：６０１９０１）跌２﹒７％，中信證券

（滬：６０００３０）、中信建投（滬：６０１０６６）跌２％。

最近掉入中美博弈磨心的藥明康德（滬：６０３２５９）公布去年業績，收入

４０３﹒４０８億元，同比增長２﹒５％，毛利率４０﹒６％，升３﹒７個百分點；年度純利按

年升２１﹒３％，並派末期股息每股９８﹒３３６分，按年增逾一成。然而藥明康德在業績提到

，其來自美國客戶收入２６１﹒３億元，佔其去年總收入近６５％，結合美國國會正在審議《生

物安全法》，且通過概率正在節節上升，更讓投資者擔心藥明康德前景，藥明康德收跌４﹒９％

，報５０﹒８１元。

藥明康德在業績電話會上表示，在《生物安全法》草案發布之後，公司業務和客戶關係依然

牢固，從今年１－２月份的新簽訂單來看，業務運營仍然按正常節奏進行。至於藥明康德主動申

請終止ＢＩＯ會員資格一事，高管表示此舉是為了能讓ＢＩＯ更專注地從行業角度跟政策制定者

進行有效溝通，提升對行業的理解，同時提高公眾對醫藥產業的意識。

據《彭博》引述知情人士報道，全球最大太陽能企業隆基綠能（滬：６０１０１２）為降低

成本，計劃裁員至多３０％，公司人士向內媒回應稱，承認公司進行了相關崗位結構優化，但「

裁員３０％」信息不實，預計人員調整比例約為全體員工總數的５％。隆基綠能全日跌２﹒４％

，報２１﹒１５元。



＊天邦食品申重整股價插水＊



英偉達在ＡＩ盛會ＧＴＣ上推出有２０８０億晶體管的新ＡＩ處理器，運行速度可提高數倍

，ＧＴＣ會上還宣布完美世界（深：００２６２４）旗下《誅仙世界》電腦遊戲正式接入了英偉

達Ａｕｄｉｏ２Ｆａｃｅ技術，能利用ＡＩＧＣ技術將音頻轉為動畫技術。完美世界表示，雙方

未來將在ＡＩ的多個領域和場景繼續保持密切交流與合作。完美世界升６﹒２％，報１２﹒１５

元。

養豬企業天邦食品（深：００２１２４）公告，董事會審議通過議案，擬以公司無法清償到

期債務，且明顯缺乏清償能力，但具有重整價值為由，向有法院申請對公司進行重整和預重整。

天邦食品股價瀉７﹒４％。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５７７﹒６３ －０﹒７２

上證綜合指數 ３０６２﹒７６ －０﹒７２ ４４６９﹒３１

上證Ａ股指數 ３２１０﹒６５ －０﹒７２

深證成份指數 ９６９６﹒６９ －０﹒５８ ６３１０﹒１０

深圳創業板指數 １９０６﹒９４ －１﹒０１

上證Ｂ股指數 ２６１﹒２５ －０﹒５１ １﹒３０

深證Ｂ股指數 １０８３﹒５２ －０﹒０８ ０﹒７２

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