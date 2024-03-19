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AH股新聞

19/03/2024 15:05

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒７％創業板挫１％，股市觸高位外資收割

　　《經濟通通訊社１９日報道》滬綜指昨日（１８日）創下近四個月新高接近三千一關，今早
先行回吐，去到午後進一步轉差，外資加大流出，拖累滬指在逼近全日最低位收盤，報
３０６２﹒７６點，下跌０﹒７２％，深成指走低０﹒５８％，創業板指更挫１﹒０１％。
　　兩市全日成交１０７７９億元（人民幣．下同），按日減少５％，連續第二日破萬億，惟留
意陸股通全日淨流出超過７０億元，反映市場在Ａ股走上近月高位後出現收割心態。
　
＊藥明康德績後跌半成，隆基綠能認裁員捱沽＊
　
　　券商股回吐全線跌，國盛金控（深：００２６７０）瀉３﹒６％，中國銀河
（滬：６０１８８１）跌３﹒１％，方正證券（滬：６０１９０１）跌２﹒７％，中信證券
（滬：６０００３０）、中信建投（滬：６０１０６６）跌２％。
　　最近掉入中美博弈磨心的藥明康德（滬：６０３２５９）公布去年業績，收入
４０３﹒４０８億元，同比增長２﹒５％，毛利率４０﹒６％，升３﹒７個百分點；年度純利按
年升２１﹒３％，並派末期股息每股９８﹒３３６分，按年增逾一成。然而藥明康德在業績提到
，其來自美國客戶收入２６１﹒３億元，佔其去年總收入近６５％，結合美國國會正在審議《生
物安全法》，且通過概率正在節節上升，更讓投資者擔心藥明康德前景，藥明康德收跌４﹒９％
，報５０﹒８１元。
　　藥明康德在業績電話會上表示，在《生物安全法》草案發布之後，公司業務和客戶關係依然
牢固，從今年１－２月份的新簽訂單來看，業務運營仍然按正常節奏進行。至於藥明康德主動申
請終止ＢＩＯ會員資格一事，高管表示此舉是為了能讓ＢＩＯ更專注地從行業角度跟政策制定者
進行有效溝通，提升對行業的理解，同時提高公眾對醫藥產業的意識。
　　據《彭博》引述知情人士報道，全球最大太陽能企業隆基綠能（滬：６０１０１２）為降低
成本，計劃裁員至多３０％，公司人士向內媒回應稱，承認公司進行了相關崗位結構優化，但「
裁員３０％」信息不實，預計人員調整比例約為全體員工總數的５％。隆基綠能全日跌２﹒４％
，報２１﹒１５元。
　
＊天邦食品申重整股價插水＊
　
　　英偉達在ＡＩ盛會ＧＴＣ上推出有２０８０億晶體管的新ＡＩ處理器，運行速度可提高數倍
，ＧＴＣ會上還宣布完美世界（深：００２６２４）旗下《誅仙世界》電腦遊戲正式接入了英偉
達Ａｕｄｉｏ２Ｆａｃｅ技術，能利用ＡＩＧＣ技術將音頻轉為動畫技術。完美世界表示，雙方
未來將在ＡＩ的多個領域和場景繼續保持密切交流與合作。完美世界升６﹒２％，報１２﹒１５
元。
　　養豬企業天邦食品（深：００２１２４）公告，董事會審議通過議案，擬以公司無法清償到
期債務，且明顯缺乏清償能力，但具有重整價值為由，向有法院申請對公司進行重整和預重整。
天邦食品股價瀉７﹒４％。（ｅｙ）
　
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５７７﹒６３　－０﹒７２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０６２﹒７６　－０﹒７２　　　　４４６９﹒３１　　
　　上證Ａ股指數　　３２１０﹒６５　－０﹒７２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９６９６﹒６９　－０﹒５８　　　　６３１０﹒１０　　
　　深圳創業板指數　１９０６﹒９４　－１﹒０１　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２６１﹒２５　　－０﹒５１　　　　　１﹒３０　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０８３﹒５２　－０﹒０８　　　　　０﹒７２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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