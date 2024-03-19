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AH股新聞

19/03/2024 11:42

《Ａ股焦點》中信建投Ａ半日跌１％，承銷恒大公司債涉嫌欺詐發行

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國證監會公布，中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產涉嫌
債券信息披露違法違規案已調查完畢。恒大地產在發行２０２０年的４筆總額達１２６億元（人
民幣．下同）的債券、２０２１年的１筆８２億元的債券過程中，公告的發行文件中分別引用了
存在虛假記載的２０１９年、２０２０年年度報告的相關數據，涉嫌欺詐發行。公開數據顯示，
恒大上述債券均由中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）承銷，債券評級機構為中誠信
國際，發行律師為金杜律師事務所，審計機構為普華永道會計師事務所。
　
＊債券欺詐發行，不排除中介機構有後續處罰＊
　
　　據《財新》報道，由於恒大地產早已資金斷流，徘徊在破產邊緣，罰款能上收的可能性較小
，若罰款上收，按照中證監、財政部２０２２年發布的《關於證券違法行為人財產優先用於承擔
民事賠償責任有關事項的規定》，行政罰沒款可用於承擔民事賠償責任。
　　報道引述證券領域的律師表示，參照過往案例，恒大上述債權的投資者或將對恒大及相關中
介發起虛假陳述民事訴訟，要求賠償相關損失，「恒大沒錢賠，但中介機構還是有賠償能力的，
也不排除中介機構會有後續處罰」。
　　中信建投Ａ股半日收跌１％，Ｈ股暫挫２﹒５％。（ｃｔ）

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