《經濟通通訊社１９日專訊》中國當局為改善民生及刺激房地產市場需求，在２００８年第

四季開始，全面支持地方通過中央財政撥款或者城投平台融資等方式，對老舊棚戶區進行改造，

然而《中央廣播電視總台》揭發，湖南省有地方政府「光收錢不辦事」，在多處棚戶區投資合共

逾億元（人民幣．下同）進行改造，實際上從未動土，甚至一處廢棄工廠早已改建成商業街和商

住房，但仍被當局申報為棚戶區，以棚改之名行圈錢之實。

事件發生在湖南省邵陽市洞口縣，當地一處棚戶區原要進行總投資９０００萬元的改造案，

涉及１５００戶，計劃中１２００戶獲分配安置房，另外３００戶以貨幣安置，原定２０１４年

１２月就要動工，但記者走訪後發現該社區根本沒有進行改造工程，部分房屋甚至還被鑒定為危

房，當地居民不知道這裏要進行棚改工程，安置房更是無從說起。

同樣情況還發生在當地廢棄的植物油廠房，廠區至今沒有被拆，部分被出租作醫院用途，該

廠區本就無人入住，談不上是棚戶區，但當地匯報該處２００戶人家已進行貨幣安置；更加離譜

的是一處酒廠棚戶區改造項目，聲稱涉及總戶數２２３戶，２０１６年開始建設安置房，而實際

上當地早在２０１４年就被改造成商業地產項目，街道兩旁是商舖，商舖上方則是新蓋的商品房

，不符合棚戶區的標準，但棚改項目同樣已經「紙上完成」。



＊當地城建領導勸不要再追究＊



有人曾經向紀委監委舉報，洞口縣紀委監委工作人員承認，當地多處棚改項目有虛報棚戶區

居民安置的情況，大量國有資產流失的問題「部分屬實」，洞口縣紀委已對相關人員共２１人都

進行了追責。據報洞口縣原房產局住房保障辦副主任袁紅在事件中以受賄罪追究刑事責任，由公

司人員被指騙取中央補助資金而被判詐騙罪。

盡管事件中有人被判刑，但理應專款專用的項目資金的去向未明，至於原本被規劃為棚改區

的老舊社區，未來要如何處置，同樣也沒有解決方案。報道又提到，洞口縣住房和城鄉建設局局

長王建平曾對舉報人表示，當年的棚改項目確實存在弄虛作假，但希望對方不要再追究下去：「

如果你再去講其他所有的項目怎麼樣的話，我覺得這個傷害就很大了，不要再講別人了。」

（ｅｙ）

