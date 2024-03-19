《經濟通通訊社１９日專訊》據《路透》報道，新西蘭總理拉克森在新西蘭計劃在未來幾個

月訪華，但尚未確定。

中國外交部長王毅訪問新西蘭期間，分別與拉克森、新西蘭外長彼得斯、新西蘭貿易部長麥

克萊會面。彼得斯在周二舉行的媒體會上表示，與王毅的會面「非常愉快、非常友好」，麥克萊

將於下個月訪問中國，而拉克森「不久後也會去」。總理發言人亦稱，拉克森已獲邀請訪華，中

國領導人也被邀請訪問新西蘭，但「尚未得到確認」。若訪問獲確認，將是拉克森去年１０月當

選總理後首次訪問中國。

此前王毅與拉克森會面時表示，中國視新西蘭為理性、成熟的合作夥伴，中新關係具有戰略

性、長期性，中方願同新方以慶祝兩國建立全面戰略夥伴關係１０周年為契機，打造全面戰略夥

伴關係升級版，構建和而不同的國家間關係。



＊新西蘭外長：曾與王毅談太平洋島國安全協議＊



報道指，新西蘭一直被視為五眼聯盟中對中國立場溫和甚至不發聲的國家，但近期越來越多

公開談論中國的行動，例如對中國與所羅門群島簽署安全協議表示擔憂，指此舉違反太平洋國家

之間共同努力滿足該地區防務需求而不是利用外部夥伴的協議。

彼得斯表示，已與王毅談過太平洋以外國家尊重這些協議的必要性。他並透露，王毅對新西

蘭可能參與澳英美三邊安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）表示擔憂，但他認為新西蘭的參與不會危及

該國與中國的貿易關係。（ｓｌ）

