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AH股新聞

19/03/2024 10:58

《ＡＩ熱潮》ＡＩ「復活明星」短片湧現，媒體斥違背社會倫理道德

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人工智能（ＡＩ）技術快速發展，生成式ＡＩ日漸融入生活，
與之相關的倫理道德風險等問題日益凸顯。近日互聯網出現多條已故明星李玟、張國榮、高以翔
、喬任梁等人被「ＡＩ復活」向粉絲問好的短片。發布類似短片的博主有的聲稱是粉絲委託製作
，更多是宣稱這是一種情感撫慰方式。然而，這些博主背後大多有專業團隊的身形，他們利用
ＡＩ換臉已故明星來吸引民眾幫襯其「ＡＩ復活親人」生意。多名已故明星的家人對此怒斥「不
能接受」，指這是「揭傷疤」，而且侵犯肖像權，揚言要採取法律行動；網民亦批評這是「用
ＡＩ去掙人血饅頭」。媒體則紛紛發表評論文章，認為「不能放任『ＡＩ復活』已故明星成生意
」。
　
＊媒體籲規範ＡＩ技術使用範圍和限制＊
　
　　據內媒報道，春節前夕一些電商平台上架「ＡＩ復活」服務，最低只需１０元人民幣，多則
數千、上萬元人民幣，有商家已售出數百份。《工人日報》發表評論文章稱，一些人打著溫情的
名義開展ＡＩ推廣和收費服務，將「ＡＩ復活」逝者變成一條產業鏈。付費「復活」是自己的親
友尚可理解，但若未經同意就將這項技術用於「復活」離世明星或其他人，不論是否以商業目的
為驅動，都會為逝者親屬帶來精神或財產上的損害，而且違背社會倫理和道德，甚至可能觸碰法
律底線。根據民法典，對於侵害死者姓名、肖像、名譽、榮譽、隱私、遺體等權益的行為，其配
偶、子女、父母有權依法要求侵權者承擔民事責任。
　　文章又指，ＡＩ技術發展為社會提供更多創新空間，也讓工作和生活更加便利，但這一技術
的運用不能突破法律規定，不能侵犯他人權益。針對「ＡＩ復活」逝者的現象，期待相關法律法
規能進一步完善，明確使用ＡＩ技術的範圍和限制。

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