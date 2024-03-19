《經濟通通訊社１９日專訊》小米汽車的測試車據報被捉到在高速公路「逃費」超過

４０００元人民幣。天津高速公路集團微信公眾號「高速聲音」發文稱，高速集團運營事業部四

分公司近日通過監控和數據篩查，發現一批臨時牌照車輛在京滬高速路段超時行駛，路徑通行數

據異常。稽核人員通過精準篩查和錄像對比，確認有１４輛無牌照車輛存在「長路短報」逃費行

為，共計５４次，涉及金額４４０８﹒９６元人民幣。

文章指出，通過對車輛外觀進行辨認，稽核人員發現涉及車輛為某品牌新能源測試車輛，隨

即聯繫了相關公司負責人。車企負責人來到分公司後，稽核人員向其宣貫了車輛在高速公路應遵

守的規則，車企負責人對其管轄車輛的逃費行為表示歉意，並全額補繳了通行費。

據《鳳凰網科技》，經對比發現，天津高速官方圖片中的逃費車輛疑似為小米ＳＵ７測試車

。



＊小米：超速行駛、逃漏通行費等結論存在嚴重偏頗＊



小米公司發言人回應稱，天津高速相關文章中提及小米測試車輛在京滬高速路段出現路徑通

行數據異常，「相關結論存在嚴重偏頗」，而且有個別微博帳號惡意曲解為惡意逃費、違規掉頭

等行為。公司查明情況發現，測試人員所駕駛的車輛在閉環的高速路上進行閉環測試，但高速計

費默認以進出高速路口之間的最短距離計算收費，導致測試人員按高速系統提示繳納的過路費與

實際駕駛里程不相符。上述情況被高速公路發現並投訴後，經溝通協商確認，現已補繳所有過路

費。

小米強調，測試過程中小米的車輛並不存在在高速上違規掉頭，而超時速行駛、逃漏高速的

通行費等違規情況，天津高速相關微信公眾號的多處不實信息，公司仍然在跟對方進行溝通中。

