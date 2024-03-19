《經濟通通訊社１９日專訊》國務院辦公廳印發《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和

利用外資行動方案》，提出５方面２４條措施，鞏固外資在華發展信心，提升貿易投資合作質量

和水平。其中，在加大政策力度方面，措施包括積極支持集成電路、生物醫藥、高端裝備等領域

外資項目納入重大和重點外資項目清單，允許享受相應支持政策；鼓勵金融機構按照市場化原則

為符合條件的外資項目提供優質金融服務和融資支持。

支持符合條件的外商投資企業在境內發行人民幣債券融資並用於境內投資項目；推進實施跨

境貿易投資外匯管理便利化政策，持續提升外商投資企業外匯業務便利度。全國鼓勵外商投資產

業目錄加大對先進製造、高新技術、節能環保等領域的支持力度，中西部地區外商投資優勢產業

目錄加大對基礎製造、適用技術、民生消費等領域的支持力度。



＊外資企業管理人員等簽證有效期放寬至２年＊



在暢通創新要素流動，促進內外資企業創新合作方面，措施則包括：規範數據跨境安全管理

，組織開展數據出境安全評估、規範個人信息出境標準合同備案等相關工作，促進外商投資企業

研發、生產、銷售等數據跨境安全有序流動。制定粵港澳大灣區跨境數據轉移標準，依托橫琴粵

澳深度合作區、前海深港現代服務業合作區等重大合作平台，建立港澳企業數據跨境流動機制，

探索建立跨境數據流動「白名單」制度，穩步推動實現粵港澳大灣區內數據便捷流動。

為外商辦理來華簽證提供便利，對於外商投資企業管理人員、技術人員及其隨行配偶和未成

年子女，簽證入境有效期放寬至２年。推動北京、上海、廣州等重點航空樞紐的國際航班數量加

快恢復。



＊支持中國境內外資企業機構參與國家重點研發計劃＊



深入實施新形勢下國際科技合作計劃，支持在中國境內設立的外商投資企業、外資研發機構

、跨國公司平等參與國家重點研發計劃、國家科技重大專項等國家科技計劃項目。

此外，在完善國內規制，更好對接國際高標准經貿規則方面，《方案》提出的措施包括全面

深入參與世界貿易組織電子商務談判，推動加快構建全球數字貿易規則；探索與《數字經濟夥伴

關係協定》成員方開展數據跨境流動試點，加快與主要經貿夥伴國家和地區建立數據跨境流動合

作機制，推動構建多層次全球數字合作夥伴關係網絡。（ｓｌ）

