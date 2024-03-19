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AH股新聞

19/03/2024 17:42

《擴大開放》國務院：擴大銀行保險領域外資金融機構准入

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國務院辦公廳印發《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和
利用外資行動方案》，提出５方面２４條措施，鞏固外資在華發展信心，提升貿易投資合作質量
和水平。
　　一是擴大市場准入，提高外商投資自由化水平。合理縮減外商投資准入負面清單，開展放寬
科技創新領域外商投資准入試點，擴大銀行保險領域外資金融機構准入，拓展外資金融機構參與
國內債券市場業務範圍，深入實施合格境外有限合夥人境內投資試點。
　　二是加大政策力度，提升對外商投資吸引力。擴大鼓勵外商投資產業目錄和外資項目清單，
落實稅收支持政策，加大金融支持力度，強化用能保障，支持中西部和東北地區承接產業轉移。
　　三是優化公平競爭環境，做好外商投資企業服務。清理違反公平競爭的行為和政策措施，完
善招標投標制度，公平參與標準制修訂，提高行政執法科學化水平，持續打造「投資中國」品牌
，加強外商投資企業服務。
　　四是暢通創新要素流動，促進內外資企業創新合作。支持外商投資企業與總部數據流動，便
利國際商務人員往來，優化外國人在華工作和居留許可管理，支持國內外機構合作創新。
　　五是完善國內規制，更好對接國際高標準經貿規則。加強知識產權保護，健全數據跨境流動
規則，積極推進高標準經貿協議談判及實施，加大對接國際高標準經貿規則試點力度。（ｓｌ）

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