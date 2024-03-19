  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/03/2024 16:07

《ＡＩ熱潮》淘寶推圖生視頻技術框架「阿瞳木視頻」助製商品視頻

　　《經濟通通訊社１９日專訊》淘寶天貓集團旗下阿里媽媽技術團隊推出高保真圖片生成視頻
框架－－ＡｔｏｍｏＶｉｄｅｏ（阿瞳木視頻），可將圖片素材自動化轉換為高質量視頻動效。
目前該技術已在阿里媽媽的電商圖片生成工具「萬相實驗室」，以及廣告投放平台等應用場景上
線，商家可以在萬相實驗室中一鍵將商品圖片轉化為商品視頻，而阿里媽媽的設計師也可應用該
技術，為商家客戶量身訂製視頻創意並投放。
　　內媒《電商報》引述阿里媽媽一名技術人士稱，當前技術還遠未挖掘出視頻生成的真正潛力
，在視頻畫面穩定性、內容創造可控性以及視頻時長等關鍵要素上，仍有非常廣闊的探索空間。
該人士認為，當前的應用生成雖然只是起步，但隨著技術模型不斷迭代，視頻生成的準確度和仿
真度也會逐漸提高。
　　淘寶過去一年在ＡＩ電商領域的探索不斷加深。例如在消費者端推出「淘寶問問」，讓用戶
通過「問問」與淘寶互動，了解最新消費動態；在商家端推出萬相實驗室，幫助商家０成本上新
、０成本適配模特、０成本創造場景以及批量生產高規格商品圖。今年初，淘寶基於ＡＩ大模型
，升級智能客服機器人「店小蜜」，進一步提升「店小蜜」回答買家問題的準確度。最近，淘寶
邀請小部分商家測試旗下ＡＩ電商工具「繪蛙」，幫助商家生成各種風格的高品質圖片和營銷文
案，以降低商家成本。據報「繪蛙」即將結束內測全量推廣。（ｓｌ）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金