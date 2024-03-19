《經濟通通訊社１９日專訊》淘寶天貓集團旗下阿里媽媽技術團隊推出高保真圖片生成視頻

框架－－ＡｔｏｍｏＶｉｄｅｏ（阿瞳木視頻），可將圖片素材自動化轉換為高質量視頻動效。

目前該技術已在阿里媽媽的電商圖片生成工具「萬相實驗室」，以及廣告投放平台等應用場景上

線，商家可以在萬相實驗室中一鍵將商品圖片轉化為商品視頻，而阿里媽媽的設計師也可應用該

技術，為商家客戶量身訂製視頻創意並投放。

內媒《電商報》引述阿里媽媽一名技術人士稱，當前技術還遠未挖掘出視頻生成的真正潛力

，在視頻畫面穩定性、內容創造可控性以及視頻時長等關鍵要素上，仍有非常廣闊的探索空間。

該人士認為，當前的應用生成雖然只是起步，但隨著技術模型不斷迭代，視頻生成的準確度和仿

真度也會逐漸提高。

淘寶過去一年在ＡＩ電商領域的探索不斷加深。例如在消費者端推出「淘寶問問」，讓用戶

通過「問問」與淘寶互動，了解最新消費動態；在商家端推出萬相實驗室，幫助商家０成本上新

、０成本適配模特、０成本創造場景以及批量生產高規格商品圖。今年初，淘寶基於ＡＩ大模型

，升級智能客服機器人「店小蜜」，進一步提升「店小蜜」回答買家問題的準確度。最近，淘寶

邀請小部分商家測試旗下ＡＩ電商工具「繪蛙」，幫助商家生成各種風格的高品質圖片和營銷文

案，以降低商家成本。據報「繪蛙」即將結束內測全量推廣。（ｓｌ）

