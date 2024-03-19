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AH股新聞

19/03/2024 15:55

《大灣區》深圳首２月進出口規模６７５２億創新高，出口增５３％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據海關統計，今年首２個月深圳進出口６７５１﹒８億元（人
民幣．下同），同比（下同）增長４５％，進出口規模創歷史同期新高，增速居全國十大外貿城
市首位。其中，出口４４１４﹒４億元，增長５３﹒１％；進口２３３７﹒４億元，增長
３１﹒９％。
　
＊勞動密集型產品出口、電腦零部件進口均增長１﹒６倍＊
　
　　出口方面，首２個月，深圳出口機電產品２９５５億元，增長３０﹒２％，佔同期深圳出口
總值（下同）的６６﹒９％。其中，出口手機、電腦、家用電器和音視頻設備６８３﹒７億元，
增長２４﹒７％。同期，出口勞動密集型產品６５８﹒２億元，增長１﹒６倍，佔１４﹒９％。
其中，家具出口增長３﹒８倍至１１７﹒３億元。
　　進口方面，首２個月，深圳進口機電產品１７１１﹒９億元，增長２８﹒２％，佔同期深圳
進口總值（下同）的７３﹒２％。其中，進口集成電路９７４﹒２億元，增長２６﹒５％，佔
４１﹒７％；電腦零部件１９３﹒６億元，增長１﹒６倍。同期，進口農產品１９７億元，增長
３﹒８％，佔８﹒４％。其中，乾鮮瓜果及堅果１０２﹒３億元，增長１５﹒６％；肉類４６億
元，下降１３﹒６％。
　　深圳民營企業是外貿增長主要推動力。首２個月，深圳民營企業進出口４８３６億元，增長
７２﹒４％，佔深圳進出口總值（下同）的７１﹒６％，比重較去年同期提升１１﹒４個百分點
。同期，外商投資企業進出口１５９１﹒８億元，增長１﹒８％，佔２３﹒６％；國有企業進出
口３１４﹒６億元，增長１２％。
　　一般貿易、保稅物流大幅增長，加工貿易小幅下降。首２個月，深圳以一般貿易方式進出口
４０６０﹒４億元，增長７６﹒７％，佔６０﹒１％，比重提升１０﹒８個百分點。同期，保稅
物流進出口１４９５﹒３億元，增長３５﹒４％，佔２２﹒１％；加工貿易進出口１１４５﹒３
億元，下降５﹒８％，佔１７％。
　
＊對澳洲進出口增長超１倍，對一帶一路國家增近六成＊
　
　　深圳對前十大貿易夥伴進出口均保持增長，對共建「一帶一路」國家大幅增長。首２個月，
東盟成為深圳市第一大貿易夥伴，進出口１０６９﹒２億元，增長５８﹒１％，佔１５﹒８％。
深圳對韓國、日本、印度、澳洲、智利分別增長６２﹒６％、４０﹒４％、６５﹒１％、
１０９﹒９％、３﹒５％。對前十大貿易夥伴合計進出口佔７３﹒９％。同期，對共建「一帶一
路」國家進出口２４９０﹒６億元，增長５７﹒８％；對ＲＣＥＰ其他成員國進出口
１８４２﹒９億元，增長５８﹒７％。（ｓｌ）

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