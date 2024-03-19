《經濟通通訊社１９日專訊》據海關統計，今年首２個月深圳進出口６７５１﹒８億元（人

民幣．下同），同比（下同）增長４５％，進出口規模創歷史同期新高，增速居全國十大外貿城

市首位。其中，出口４４１４﹒４億元，增長５３﹒１％；進口２３３７﹒４億元，增長

３１﹒９％。



＊勞動密集型產品出口、電腦零部件進口均增長１﹒６倍＊



出口方面，首２個月，深圳出口機電產品２９５５億元，增長３０﹒２％，佔同期深圳出口

總值（下同）的６６﹒９％。其中，出口手機、電腦、家用電器和音視頻設備６８３﹒７億元，

增長２４﹒７％。同期，出口勞動密集型產品６５８﹒２億元，增長１﹒６倍，佔１４﹒９％。

其中，家具出口增長３﹒８倍至１１７﹒３億元。

進口方面，首２個月，深圳進口機電產品１７１１﹒９億元，增長２８﹒２％，佔同期深圳

進口總值（下同）的７３﹒２％。其中，進口集成電路９７４﹒２億元，增長２６﹒５％，佔

４１﹒７％；電腦零部件１９３﹒６億元，增長１﹒６倍。同期，進口農產品１９７億元，增長

３﹒８％，佔８﹒４％。其中，乾鮮瓜果及堅果１０２﹒３億元，增長１５﹒６％；肉類４６億

元，下降１３﹒６％。

深圳民營企業是外貿增長主要推動力。首２個月，深圳民營企業進出口４８３６億元，增長

７２﹒４％，佔深圳進出口總值（下同）的７１﹒６％，比重較去年同期提升１１﹒４個百分點

。同期，外商投資企業進出口１５９１﹒８億元，增長１﹒８％，佔２３﹒６％；國有企業進出

口３１４﹒６億元，增長１２％。

一般貿易、保稅物流大幅增長，加工貿易小幅下降。首２個月，深圳以一般貿易方式進出口

４０６０﹒４億元，增長７６﹒７％，佔６０﹒１％，比重提升１０﹒８個百分點。同期，保稅

物流進出口１４９５﹒３億元，增長３５﹒４％，佔２２﹒１％；加工貿易進出口１１４５﹒３

億元，下降５﹒８％，佔１７％。



＊對澳洲進出口增長超１倍，對一帶一路國家增近六成＊



深圳對前十大貿易夥伴進出口均保持增長，對共建「一帶一路」國家大幅增長。首２個月，

東盟成為深圳市第一大貿易夥伴，進出口１０６９﹒２億元，增長５８﹒１％，佔１５﹒８％。

深圳對韓國、日本、印度、澳洲、智利分別增長６２﹒６％、４０﹒４％、６５﹒１％、

１０９﹒９％、３﹒５％。對前十大貿易夥伴合計進出口佔７３﹒９％。同期，對共建「一帶一

路」國家進出口２４９０﹒６億元，增長５７﹒８％；對ＲＣＥＰ其他成員國進出口

１８４２﹒９億元，增長５８﹒７％。（ｓｌ）

