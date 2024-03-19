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AH股新聞

19/03/2024 14:37

【人行操作】首兩月金融數據理想，機構一致料３月ＬＰＲ維持不變

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行將於明日（２０日）發布３月貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）。《路透》調查顯示，今年前兩月中國宏觀數據整體尚可，加之匯率壓力猶在，在２
月五年期以上ＬＰＲ以創紀錄幅度下調後，３月ＭＬＦ（中期借貸便利）利率依舊不動，３月
ＬＰＲ持穩成為一致預期。受訪的２７位金融機構人士全部預計，３月兩個期限的ＬＰＲ將維持
不變。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華預計，３月ＬＰＲ報價利率持穩，主要是１－２月金
融數據整體理想，內需保持穩健修復；部分銀行淨息差壓力制約，以及本月政策利率保持穩定。
　　一銀行交易員指出，２月才降過ＬＰＲ，而ＭＬＦ按兵不動，「除非槍指著腦袋，不然（銀
行）也沒動力降」。
　　目前一年期ＬＰＲ及五年期以上ＬＰＲ分別為３﹒４５％及３﹒９５％。
　　３月ＭＬＦ時隔１６個月再縮量續做，不過人行明確指出「全額」滿足了金融機構需求；
ＭＬＦ利率則連續第七個月持穩於２﹒５％。分析人士認為，２月降準落地後流動性充裕，且同
業存單與ＭＬＦ利率倒掛，ＭＬＦ需求減弱；此外結合政府工作報告提及資金「防空轉」及近期
逆回購操作縮量，表明人行此時無意釋放更大寬鬆信號。（ｓｌ）

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