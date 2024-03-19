《經濟通通訊社１９日專訊》郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）公布，關於

２０２４年無固定期限資本債券（第一期）已發行３００億元人民幣，債券募集資金將用於補充

其他一級資本。

該行指，債券前５年票面利率為２﹒７３％，每５年調整一次，在第５年及之後的每個付息

日附發行人有條件贖回權。（ｗｈ）

