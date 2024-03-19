《經濟通通訊社１９日專訊》郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）公布，關於
２０２４年無固定期限資本債券（第一期）已發行３００億元人民幣，債券募集資金將用於補充
其他一級資本。
該行指，債券前５年票面利率為２﹒７３％，每５年調整一次，在第５年及之後的每個付息
日附發行人有條件贖回權。（ｗｈ）
全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！
19/03/2024 07:53
郵儲銀行（０１６５８）發無固定期限資本債券，籌３００億人幣
《經濟通通訊社１９日專訊》郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）公布，關於
２０２４年無固定期限資本債券（第一期）已發行３００億元人民幣，債券募集資金將用於補充
其他一級資本。
該行指，債券前５年票面利率為２﹒７３％，每５年調整一次，在第５年及之後的每個付息
日附發行人有條件贖回權。（ｗｈ）
全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！
上一篇新聞︰19/03/2024 07:53 《國企紅籌》中國外運（００５９８）非執董鄧偉棟辭任，昨起生效
19/03/2024 08:08 《神州頭條》財經報章頭版摘要：前兩月中國經濟回升向好起步平穩
19/03/2024 08:08 《人行幣策》人民銀行貨幣政策一覽
19/03/2024 08:08 《港滬深通》港股總市值３０﹒６萬億元，滬深７２﹒８萬億人民幣
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰