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19/03/2024 07:53

郵儲銀行（０１６５８）發無固定期限資本債券，籌３００億人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）公布，關於
２０２４年無固定期限資本債券（第一期）已發行３００億元人民幣，債券募集資金將用於補充
其他一級資本。
　　該行指，債券前５年票面利率為２﹒７３％，每５年調整一次，在第５年及之後的每個付息
日附發行人有條件贖回權。（ｗｈ）

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