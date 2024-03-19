《經濟通通訊社１９日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）公布，接獲非

執行董事鄧偉棟通知，因工作調整擬辭去非執行董事職務，自昨天起生效，他亦將不再擔任戰略

委員會委員。他已確認彼與該集團及董事會並無意見分歧，且概無其他有關辭任事宜需股東垂注

。

該集團指，他的辭任不會導致董事會成員低於法定人數，不會影響董事會正常運作及該集團

正常經營。（ｗｈ）

