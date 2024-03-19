《經濟通通訊社１９日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）公布，接獲非
執行董事鄧偉棟通知，因工作調整擬辭去非執行董事職務，自昨天起生效，他亦將不再擔任戰略
委員會委員。他已確認彼與該集團及董事會並無意見分歧，且概無其他有關辭任事宜需股東垂注
。
該集團指，他的辭任不會導致董事會成員低於法定人數，不會影響董事會正常運作及該集團
正常經營。（ｗｈ）
全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！
19/03/2024 07:53
《國企紅籌》中國外運（００５９８）非執董鄧偉棟辭任，昨起生效
《經濟通通訊社１９日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）公布，接獲非
執行董事鄧偉棟通知，因工作調整擬辭去非執行董事職務，自昨天起生效，他亦將不再擔任戰略
委員會委員。他已確認彼與該集團及董事會並無意見分歧，且概無其他有關辭任事宜需股東垂注
。
該集團指，他的辭任不會導致董事會成員低於法定人數，不會影響董事會正常運作及該集團
正常經營。（ｗｈ）
全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！
上一篇新聞︰19/03/2024 08:08 《港滬深通》港股總市值３０﹒６萬億元，滬深７２﹒８萬億人民幣
下一篇新聞︰19/03/2024 07:53 郵儲銀行（０１６５８）發無固定期限資本債券，籌３００億人幣
19/03/2024 08:08 《神州頭條》財經報章頭版摘要：前兩月中國經濟回升向好起步平穩
19/03/2024 08:08 《人行幣策》人民銀行貨幣政策一覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰