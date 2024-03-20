《經濟通通訊社２０日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，全資子

公司上海中區地產作為主債務人和上海萬科企業作為借款人，向興業銀行深圳分行申請銀行貸款

１４億元（人民幣．下同），期限為１４年，並將上海中區項目抵押以及項目產生的應收帳款質

押給興業銀行。

該集團指，於２月底擔保餘額２７２﹒８５億元，作有關擔保完成後，對外擔保總額將升至

２８６﹒８５億元，佔２０２２年歸屬於上市公司股東淨資產的比重將為１１﹒８２％。該集團

指，無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。（ｗｈ）

