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AH股新聞

20/03/2024 07:53

萬科企業（０２２０２）申借１４億人幣，擔保升至２８７億人幣

　　《經濟通通訊社２０日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，全資子
公司上海中區地產作為主債務人和上海萬科企業作為借款人，向興業銀行深圳分行申請銀行貸款
１４億元（人民幣．下同），期限為１４年，並將上海中區項目抵押以及項目產生的應收帳款質
押給興業銀行。
　　該集團指，於２月底擔保餘額２７２﹒８５億元，作有關擔保完成後，對外擔保總額將升至
２８６﹒８５億元，佔２０２２年歸屬於上市公司股東淨資產的比重將為１１﹒８２％。該集團
指，無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。（ｗｈ）

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