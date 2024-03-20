《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國新辦舉行推進高水平對外開放更大力度

吸引和利用外資國務院政策例行吹風會。國家發展委利用外資和境外投資司負責人華中在會上表

示，發改委會同有關部門已啟動鼓勵外商投資產業目錄修訂工作。在修訂過程中，國家發改委將

通過實地調研、召開座談會等多種形式，與外國商會、外資企業充分溝通，聽取各方面的意見和

訴求。



＊加大對先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域支持力度＊



初步考慮：一是全國目錄的修訂將繼續以製造業作為鼓勵外商投資的重點方向，同時促進服

務業和製造業融合發展，加大對先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域支持力度

。歡迎跨國公司繼續擴大相關領域在華投資，與上下游企業開展深度合作，實現互利共贏、共同

發展。

二是中西部目錄的修訂將充分挖掘各地方資源稟賦和產業條件，因地制宜加大對基礎製造、

適用技術、民生消費等領域支持力度。中西部和東北地區發展環境越來越好，資源豐富、市場廣

闊、人才充足，歡迎全球跨國公司將目光更多聚焦這些區域，將業務更多布局這些區域。

