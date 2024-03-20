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AH股新聞

20/03/2024 16:13

《駐京專電》發改委：已啟動鼓勵外商投資產業目錄修訂工作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國新辦舉行推進高水平對外開放更大力度
吸引和利用外資國務院政策例行吹風會。國家發展委利用外資和境外投資司負責人華中在會上表
示，發改委會同有關部門已啟動鼓勵外商投資產業目錄修訂工作。在修訂過程中，國家發改委將
通過實地調研、召開座談會等多種形式，與外國商會、外資企業充分溝通，聽取各方面的意見和
訴求。
　
＊加大對先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域支持力度＊
　
　　初步考慮：一是全國目錄的修訂將繼續以製造業作為鼓勵外商投資的重點方向，同時促進服
務業和製造業融合發展，加大對先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域支持力度
。歡迎跨國公司繼續擴大相關領域在華投資，與上下游企業開展深度合作，實現互利共贏、共同
發展。
　　二是中西部目錄的修訂將充分挖掘各地方資源稟賦和產業條件，因地制宜加大對基礎製造、
適用技術、民生消費等領域支持力度。中西部和東北地區發展環境越來越好，資源豐富、市場廣
闊、人才充足，歡迎全球跨國公司將目光更多聚焦這些區域，將業務更多布局這些區域。

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