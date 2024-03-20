《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》據內地媒體報道，比亞迪（０１２１１）
董事長兼總裁王傳福今日現身位於上海的蘋果中國總部，與蘋果ＣＥＯ庫克見面。兩人還一起參
觀了比亞迪的展台。
同時，比亞迪電子（００２８５）、藍思科技（深：３００４３３）、長盈精密
（深：３００１１５）等蘋果供應商今日也向庫克展示了智能製造技術以及為蘋果生產的零部件
和產品。
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20/03/2024 17:22
《駐滬專電》比亞迪董事長王傳福在上海與蘋果ＣＥＯ庫克見面
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》據內地媒體報道，比亞迪（０１２１１）
董事長兼總裁王傳福今日現身位於上海的蘋果中國總部，與蘋果ＣＥＯ庫克見面。兩人還一起參
觀了比亞迪的展台。
同時，比亞迪電子（００２８５）、藍思科技（深：３００４３３）、長盈精密
（深：３００１１５）等蘋果供應商今日也向庫克展示了智能製造技術以及為蘋果生產的零部件
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