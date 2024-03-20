《經濟通通訊社２０日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，公司
研發的吸附破傷風疫苗於近日正式啟動ＩＩＩ期臨床試驗，並完成首例受試者入組。（ｂｎ）
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20/03/2024 17:59
康希諾生物（０６１８５）：吸附破傷風疫苗啟動ＩＩＩ期臨床試驗
《經濟通通訊社２０日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，公司
研發的吸附破傷風疫苗於近日正式啟動ＩＩＩ期臨床試驗，並完成首例受試者入組。（ｂｎ）
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