《經濟通通訊社２０日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，今年２

月移動用戶總數約４﹒１億戶，按月淨增６９萬戶。其中，５Ｇ套餐用戶數達３﹒２４億戶，按

月淨增２３２萬戶。

至於有線寬帶用戶按月淨增１９萬戶至１﹒９２億戶，固定電話用戶數目按月淨減３３萬戶

，至約１﹒０１億戶。（ｂｎ）

