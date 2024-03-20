  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/03/2024 17:59

《國企紅籌》中電信：２月５Ｇ套餐用戶按月淨增２３２萬戶

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，今年２
月移動用戶總數約４﹒１億戶，按月淨增６９萬戶。其中，５Ｇ套餐用戶數達３﹒２４億戶，按
月淨增２３２萬戶。
　　至於有線寬帶用戶按月淨增１９萬戶至１﹒９２億戶，固定電話用戶數目按月淨減３３萬戶
，至約１﹒０１億戶。（ｂｎ）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

下一篇新聞︰20/03/2024 17:59  康希諾生物（０６１８５）：吸附破傷風疫苗啟動ＩＩＩ期臨床試驗

其他AH股新聞
More

20/03/2024 17:55  《中國要聞》交個朋友淘寶直播間今晚帶貨國產自研「空中的士」

20/03/2024 17:52  《滬╱深股通》工業富聯為滬股通十大成交活躍股榜首

20/03/2024 17:22  《駐滬專電》比亞迪董事長王傳福在上海與蘋果ＣＥＯ庫克見面

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金