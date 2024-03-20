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AH股新聞

20/03/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：吸引利用外資２４條措施出爐

　　《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
擴大市場准入，提高外商投資自由化水平
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國務院辦公廳日前發布《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》，提出５
方面２４條措施，明確擴大市場准入，提高外商投資自由化水平，合理縮減外商投資准入負面清
單，擴大銀行保險領域外資金融機構准入，拓展外資金融機構參與國內債券市場業務範圍等。
　
重大項目加速推進，持續擴大有效投資
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當前，為持續擴大有效投資，各地區各部門搶抓有利時機，加快推進重大工程項目建設，並強化
要素配置保障。專家認為，隨著各項政策持續落地見效，基建投資有望延續較快增長勢頭，在一
季度推動經濟增長過程中發揮重要作用。
　
北京：持續支持北交所做優做強
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在國新辦１９日舉行的新聞發布會上，多位北京市負責人表示，北京將以科技創新引領現代化產
業體系建設，鞏固擴大人工智能、高級別自動駕駛等行業領先優勢。在強化做好金融工作的使命
擔當方面，將持續支持北交所做優做強，還要探索優化資本項目下的負面清單管理。
　
　
《上海證券報》
　
更大力度吸引利用外資２４條措施出爐
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國務院辦公廳日前發布《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》，圍繞擴
大市場准入、加大政策力度、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動、完善國內規制等五方面出
台２４條措施。
　
房地產融資「白名單」加速擴容，超３０家房企項目入圍
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多方合力推動下，城市房地產融資協調機制加速落地見效，房地產項目「白名單」持續擴容。據
不完全統計，截至３月１９日，金科股份、碧桂園、奧園集團等３０餘家房企項目已入圍「白名
單」，一些項目的燃眉之急得到緩解。
　
監管嚴把ＩＰＯ准入關，７０餘家擬上市企業「棄考」
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據統計，截至３月１９日，今年以來滬深北交易所共有７３家擬上市企業主動「撤單」。分板塊
看，創業板、北交所終止案例居多，都達到２２單；此外，科創板為８單，滬深主板分別為１３
單和８單。
　
　
《證券時報》
　
國辦２４項舉措推進高水平對外開放吸引外資
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院辦公廳發布《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》，從５個方面
提出２４條措施推進高水平對外開放、更大力度吸引和利用外資。
　
需求推動疊加政策助力，人形機器人進入爆發期
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在今年全國兩會上，人形機器人引發眾多關注。而在政府層面，２０２３年工信部、北京市、上
海市等都相繼出台相關支持政策推動人形機器人產業創新發展，人形機器人有望成為繼計算機、
智能手機、新能源汽車後的顛覆性產品，走進工廠，走進千家萬戶。
　
日本央行１７年來首次加息
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日本央行１９日召開貨幣政策會議，決定結束負利率政策，將基準利率提高到０至０﹒１％範圍
內。這是日本央行自２００７年以來首次加息，日本也成為全球最後一個結束負利率政策的主要
經濟體，標誌著日本維持了約１１年的超寬鬆貨幣政策開始走向正常化。（ｌｃ）

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