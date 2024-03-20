《鍾之日記》３月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
美國聯儲局將於今晚公布議息結果，儘管市場普遍預料利率將維持不變，但關注美聯儲官員
是否仍堅持今年降息三次的預測。今日港股交投無論價量都相對溫和，恒指今早高２９點後，早
段一度轉跌，最多跌近百點。但低位有承接，很快便重回升軌，但升幅不大。恒指收報
１６５４３，微升１３點或升０﹒１％，主板成交超過８５３億元。
值得留意的是，港股通南向資金邁向連續２５個交易日淨買入港股，有望創下２０２１年２
月以來的最長紀錄。
＊滬指回歸高位，惟昨日轉融券融出增＊
美國即將公布貨幣政策當前，Ａ股市場表現平穩，兩市成交錄１００００億元人民幣，擦邊
萬億關，按日減少７﹒２％。指數走勢方面，滬綜指在銀行、石油等板塊護盤下，全日升
０﹒５５％，報３０７９﹒６９點，返回近四個月高點位置；深市則午後跌轉升，深成指升
０﹒２１％，創業板指揚０﹒１２％。
外資恢復流入，陸股通全日淨流入超過５５億元人民幣。
轉融券市場化約定申報本周一（１８日）起由實時可用調整為次日可用，意味著市場所理解
的轉融券「Ｔ＋１」正式落地，內媒引述數據顯示，昨日合計融出數量為５１８４﹒５３萬股，
較前一交易日增加３﹒３倍，但截至當日轉融券餘額為５６２﹒７１億元人民幣，較前一交易日
小幅下降，較２月６日監管叫停新增轉融券規模前則下降３５﹒８％。
＊新車售價一炒再炒，小米股價收跌＊
小米汽車售價話題炒完又炒，隨著小米ＳＵ７下周四（２８日）發布，售價終於快有定論，
官方宣稱新車上市即交付。
今日內媒從消息人士處獲悉，小米（０１８１０）管理層已經確定下調定價３萬至５萬元人
民幣，目前小米汽車標準版定價可能由２６﹒６萬元人民幣起，高配版定價３３﹒６萬元人民幣
起。不過，消息人士又說，在正式發布會前定價仍有可能調整。
電動車銷量放緩，各家造車新勢力春節後紛紛加入價格戰，小米新車上市在即，超２５萬的
定價能否為市場受落成疑，據聞小米創辦人兼董事長雷軍依舊沒有十足的把握。
為了小米汽車能暢銷，雷軍或將在發布會當日給予粉絲優惠福利，小米亦將向供應鏈、渠道
合作夥伴等發出「Ｆ（Ｆｒｉｅｎｄ）碼」，持Ｆ碼人士可享優先購買和優先交付特權。
另外，小米昨公布２０２３年業績，第四季度錄得強勁的盈利，摩通雖然予小米「增持」評
級，惟將目標價由２３港元下調至２１港元。小米今日高開２％，其後轉跌，全日挫２﹒４％。
＊私有化模棱兩可，李寧股價有追捧＊
近年積極轉型「國潮」，目前面對銷售低迷困境的國內體品企業李寧（０２３３１），公布
截至２０２３年１２月底止年度業績，期內公司擁有人應佔盈利約３１﹒８７億元人民幣，跌
２１﹒６％，每股盈利１２３﹒２１分跌２０﹒７％，末期息每股１８﹒５４分。李寧年度收入
約２７５﹒９８億元人民幣，按年升７％，毛利約１３３﹒５２億元人民幣，同比升６﹒９％，
毛利率保持在４８﹒４％的水平。
不過無論業績表現如何，股民更加關注的還是李寧是否會進行私有化，定價又會是多少。昔
日體操王子、公司創辦人李寧今日出席業績發布會時，稱「股價的事情不是我的責任」，而是由
市場來決定，他強調作為投資人，任何可以提高投資者回報的方案都會考慮，包括派息及其他方
式。他又表示，集團２０２３年派息比率達４５％，屬行內不算低的水平；至於其他計劃目前則
沒有可公布。
言談之間，似乎李寧並未一棍打死私有化的設想，刺激李寧績後股價升５﹒７％，收報
２１﹒４５元。
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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