《經濟通通訊社２０日專訊》英偉達創辦人黃仁勳表示，看好全球數據中心市場，預計全球

每年在數據中心設備上的開支將達到２，５００億美元，由於公司生產的晶片及軟件種類繁多，

可望獲得較大比例的收入。

數據中心概念Ａ股有炒作，特發信息（深：００００７０）漲６﹒４％，金信諾

（深：３００２５２）升５﹒８％，拓爾思（深：３００２２９）升５﹒７％，華脈科技

（滬：６０３０４２）走高４﹒９％，致尚科技（深：３０１４８６）走高４﹒１％，震有科技

（滬：６８８４１８）升３﹒９％，浙數文化（滬：６００６３３）升３﹒３％。

黃仁勳又表示，英偉達最新的ＡＩ晶片Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ售價將在３萬至４萬美元之間，

至於中國市場方面，他強調其Ｌ２０和Ｈ２０晶片符合美國當局要求。黃仁勳表示，英偉達晶片

中有大量的零部件產自中國，這與全球汽車供應鏈的複雜性是一個道理，供應鏈全球化難以打破

。

英偉達概念股兩邊走，深信服（深：３００４５４）升３﹒５％，科大訊飛

（深：００２２３０）升２﹒９％，晶豐明源（滬：６８８３６８）升２﹒２％，惟中科創達

（深：３００４９６）跌４﹒４％，恒潤股份（滬：６０３９８５）跌２﹒７％，和林微納

（滬：６８８６６１）軟２﹒５％。（ｅｙ）

