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AH股新聞

20/03/2024 08:46

【內房困局】房地產融資「白名單」擴容，逾３０家房企項目入圍

　　《經濟通通訊社２０日專訊》房地產項目「白名單」持續擴容。據《上海證券報》統計，截
至３月１９日，金科股份（深：０００６５６）、碧桂園（０２００７）、奧園集團
（０３８８３）等逾３０家房企於近日發布項目被納入「白名單」的最新情況，一些項目的燃眉
之急得到緩解。
　　其中，碧桂園１８日發文稱，截至３月１５日，集團旗下已有２７２個項目被納入「白名單
」，分布於全國２５個省份，已獲融資支持金額達１７﹒３２億元人民幣，其他進入「白名單」
的項目融資正陸續到位。
　　金科股份１８日公布，其在全國已有７５個項目入圍「白名單」，重慶、河南、山東、廣西
、湖北、遼寧等地均有落地，部分項目已開始對接融資。
　　奧園集團也於日前表示，除了在廣州已正式上榜的新塘城市天地、中新譽府、中新城市天地
等「白名單」項目外，旗下重慶、成都、鄭州、西安、湘潭、南寧、天津等多地多個項目均已被
納入屬地融資「白名單」。
　　進入「白名單」不僅有利於項目獲得融資支持，更有利於房企保交樓。住建部部長倪虹日前
表示，目前３１個省份３１２個城市建立了城市房地產融資協調機制，報送「白名單」項目
６０００多個。截至２月底，商業銀行已經審批貸款超過２０００億元人民幣。
　　儘管房地產項目獲得融資可以解決一時的困難，但重要的是企業還需形成自我造血能力。廣
東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，當前銷售回款佔到開發商資金來源的
５０％以上，是企業最主要、最大的資金來源，也是償還貸款的依賴，如果自我造血功能不恢復
，外部融資性現金流不可能持續性恢復。（ｌｃ）

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