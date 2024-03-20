  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/03/2024 09:00

《神州基金》公募基金總規模近３０萬億元人幣，創新紀錄

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國證券投資基金業協會最新數據顯示，截至２月底，中國公
募基金總規模為２９﹒３萬億元人民幣，創下歷史新紀錄，其中２月單月規模增加近２萬億元人
民幣。
　　《上海證券報》發文指，對於公募基金行業來說，更大規模意味著更大的使命和擔當。從行
業現狀看，公募規模雖然在持續增加，但質量並沒有顯著提升，長期以來，「基金賺錢基民不賺
錢」始終困擾著投資者，基金公司在市場高位順勢營銷的現象層出不窮。為了吸引投資者，部分
公司還會下大力氣塑造明星基金經理，甚至鼓勵基金經理押注賽道追求短期業績。
　　文章稱，上述現象發生的根本原因，主要在於沒有以投資者利益為核心。當基金公司更多從
自身利益出發，更多追求管理費收入的時候，這樣的結果不難理解。
　　因此，文章呼籲，資產管理機構除了要「提升投研能力」的基本要求之外，更重要的是使命
和擔當意識的提升，具體體現是「以投資者利益為先，恪守信義責任」。
　　文章進一步表示，資產管理行業僅有外在的硬性制度約束是不夠的，內在的軟件更為關鍵，
包括資產管理公司的價值觀、基金經理的責任心等，這些才是決定資產管理行業發展壯大的關鍵
所在。（ｌｃ）

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金