《經濟通通訊社２０日專訊》中國證券投資基金業協會最新數據顯示，截至２月底，中國公

募基金總規模為２９﹒３萬億元人民幣，創下歷史新紀錄，其中２月單月規模增加近２萬億元人

民幣。

《上海證券報》發文指，對於公募基金行業來說，更大規模意味著更大的使命和擔當。從行

業現狀看，公募規模雖然在持續增加，但質量並沒有顯著提升，長期以來，「基金賺錢基民不賺

錢」始終困擾著投資者，基金公司在市場高位順勢營銷的現象層出不窮。為了吸引投資者，部分

公司還會下大力氣塑造明星基金經理，甚至鼓勵基金經理押注賽道追求短期業績。

文章稱，上述現象發生的根本原因，主要在於沒有以投資者利益為核心。當基金公司更多從

自身利益出發，更多追求管理費收入的時候，這樣的結果不難理解。

因此，文章呼籲，資產管理機構除了要「提升投研能力」的基本要求之外，更重要的是使命

和擔當意識的提升，具體體現是「以投資者利益為先，恪守信義責任」。

文章進一步表示，資產管理行業僅有外在的硬性制度約束是不夠的，內在的軟件更為關鍵，

包括資產管理公司的價值觀、基金經理的責任心等，這些才是決定資產管理行業發展壯大的關鍵

所在。（ｌｃ）

