《經濟通通訊社２０日專訊》螞蟻集團董事長兼ＣＥＯ井賢棟發布全員信，宣布新一輪組織

架構升級：韓歆毅將出任螞蟻集團總裁，全面負責數字支付、數字互聯和數字金融業務，向井賢

棟匯報。螞蟻國際、ＯｃｅａｎＢａｓｅ和螞蟻數科分別成立董事會，獨立面向市場。



＊韓歆毅主抓「支付寶雙飛輪」戰略＊



井賢棟在全員信中說，這次組織升級是為了進一步加快改革步伐，推進螞蟻「ＡＩ

Ｆｉｒｓｔ」「支付寶雙飛輪」「加速全球化」三大戰略。調整延續了螞蟻面向市場變革組織陣

型、推動管理團隊年輕化的策略。

公開信息顯示，韓歆毅於２０１４年５月加入螞蟻集團擔任投資部資深總監，２０２０年４

月擔任螞蟻集團首席財務官（ＣＦＯ），２０２３年１月進入董事會任執行董事。螞蟻方面表示

，韓歆毅在過去多年來深入參與業務，在集團的戰略決策中扮演重要角色，此次就任集團總裁，

主抓「支付寶雙飛輪」戰略，屬於水到渠成。



＊螞蟻國際、ＯｃｅａｎＢａｓｅ和螞蟻數科分別成立董事會＊



近年來，螞蟻持續推進科技和全球化戰略，孵化出了螞蟻國際、ＯｃｅａｎＢａｓｅ、螞蟻

數字科技等創新業務板塊。井賢棟透露，三家公司已經開始獨立運營，並分別成立董事會，實行

董事會領導下的ＣＥＯ負責制。

據披露，螞蟻國際董事長、ＣＥＯ分別由井賢棟、楊鵬擔任。ＯｃｅａｎＢａｓｅ、螞蟻數

科的董事長由螞蟻原ＣＴＯ倪行軍擔任，ＣＥＯ分別為楊冰、趙聞飆。螞蟻數科原負責人蔣國飛

因個人生活和工作規劃，不再擔任總裁一職。

全員信透露，三家公司引入了更匹配創業型組織的股權激勵工具，在２０２４年啟動授予，

讓員工在做出更大擔當的同時更強關聯地分享業務發展成果。（ｒｙ）

