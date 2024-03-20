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AH股新聞

20/03/2024 11:17

《中國要聞》習近平湖南考察：繼續把為基層減負的工作抓下去

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《新華社》報道，國家主席習近平１８日起在湖南考察。昨
天下午，習近平總書記來到常德市鼎城區謝家鋪鎮港中坪村考察調研。
　　當日，村幹部向習近平總書記匯報了這些年農村基層減負情況：村部的牌子減少了，要求村
裏開的證明、給村裏交辦的事少了，村幹部手機上的微信工作群也少了，基層幹部有了更多時間
和精力為老百姓服務。
　　習近平指出，黨中央明確要求為基層減負，堅決整治形式主義、官僚主義問題，要精兵簡政
，繼續把這項工作抓下去。
　
＊學校辦學宗旨要引導學生立志報國＊
　
　　另外，１８日下午，習近平來到湖南第一師範學院（城南書院校區），了解毛澤東等老一輩
無產階級革命家在這裏求學工作和學校發展沿革、教學特色等情況，並同師生代表親切交流。
　　參觀期間習近平說，在國家積貧積弱的年代，當時一批愛國者就覺得中國要強大就要辦教育
。學校的辦學宗旨，既要提高學生的文化素質，又要引導學生立志報國。
　　習近平表示，現在世界又處於一個百年未有之大變局，我國正在以中國式現代化推進強國建
設、民族復興偉業，當代青年學子正當其時。在這個時候，我們更有責任把教育辦好、把學生培
養好，為推進中國式現代化培養一批批棟梁之才。（ｒｙ）

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