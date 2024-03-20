《經濟通通訊社２０日專訊》據中國外交部發布，當地時間３月２０日，外交部長王毅在堪

培拉同澳洲工商、戰略等各界人士座談。

王毅表示，中國的發展是世界和平力量的增長。中國始終為和平奔走，大力勸和促談，為維

護國際和地區和平穩定作出積極貢獻。中國的發展是世界穩定因素的增強。中國始終倡導並踐行

多邊主義，反對單邊主義和霸凌行徑，積極推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。中國奉

行互利共贏的開放戰略，對外開放的大門愈開愈大，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境

，不斷以中國新發展為世界提供新機遇。



＊王毅：兩國應當做夥伴而不是對手＊



王毅說，中澳共同利益遠遠大於分歧，兩國應當做夥伴而不是對手。中澳關係既然已走上改

善的軌道，就應該大踏步向前邁進，建設更加穩定成熟、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係

。歡迎大家多到中國走一走、看一看，促進兩國民眾友好交流，擴大雙方互利合作，為中澳關係

發展貢獻力量。

澳方與會人員表示，澳工商、戰略等各界歡迎兩國關係改善，支持澳中深化經貿、金融、教

育、衛生、科研、法律等領域對話合作，妥善處理分歧，積極探索綠色發展、科技創新等合作新

機遇。（ｒｙ）

