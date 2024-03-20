《經濟通通訊社２０日專訊》據《新華社》報道，為搶抓春季開學後促就業工作關鍵期，全

力促進高校畢業生高質量充分就業，教育部開展２０２４屆高校畢業生春季促就業攻堅行動。

國家統計局今日公布最新失業率數據。全國城鎮不包含在校生的１６－２４歲勞動力失業率

，１月為１４﹒６％，較去年１２月首次公布的１４﹒９％好轉，不過２月則反彈至１５﹒３％

。



＊舉辦「萬企進校園」活動，積極訪企拓崗＊



據報教育部將舉辦「萬企進校園」招聘活動，開展「訪企拓崗」專項行動。根據教育部要求

，各地各高校要充分發揮校園招聘主渠道作用，匯聚市場化社會化崗位資源，春季攻堅行動期間

為每名有求職意願的畢業生提供不少於５條就業崗位信息。二級院系要以學科專業點為單位開展

走訪，特別是新設置專業和上一年度畢業去向落實率低於本校平均水平的專業，要結合畢業生就

業需求，有效訪企拓崗。

此外，教育部還要求，各地各高校要加強畢業生就業觀念教育引導，引導高校畢業生樹立正

確的就業價值觀；用好「互聯網＋就業指導」公益直播課等各類就業指導資源；積極開展就業安

全教育和誠信教育，幫助畢業生防範黑中介、付費實習等就業陷阱，增強畢業生求職安全意識和

法治意識。（ｒｙ）

