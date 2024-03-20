《經濟通通訊社２０日專訊》中國恒大 （０３３３３）旗下內地經營主體恒大地產嚴重財

務造假，債券涉嫌欺詐發行，中證監擬決定對許家印、夏海鈞採取終身證券市場禁入措施。責令

恒大地產改正，給予警告，並處以４１﹒７５億元（人民幣．下同）的罰款。

官媒《央廣網》引述京都律師事務所高級合夥人張啟明律師表示，除了上述證監會的行政處

罰外，恒大地產及許家印等人還可能涉嫌刑法中的欺詐發行證券罪和違規披露、不披露重要信息

罪，許家印或被追究刑事責任。

華一律師事務所秦旭東律師表示，欺詐發行證券罪，數額特別巨大、後果特別嚴重或者有其

他特別嚴重情節的，處五年以上有期徒刑，並處非法募集資金金額百分之二十以上一倍以下罰金

。違規披露、不披露重要信息罪，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有

期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰

金。

此外，從法律上來講，中證監針對恒大地產和許家印的罰款不會影響普通債權人的債務清償

。

秦旭東認為，中證監此次對於恒大地產４１﹒７５億元的罰款，從行政執法角度而言，已經

接近頂格處罰。從法律角度來說，基本上不會對普通債權人有影響。從現實情況而言，目前恒大

的財務狀況，清償普通債權人都很困難，只要有可執行的財產，法律都會優先支持償還普通債權

人。

張啟明進一步解釋，如果恒大或許家印沒有可供處罰的資金，中證監可以查詢當事人的資金

帳戶、證券帳戶、銀行帳戶等信息，若當事人轉移、隱匿違法資金的，中證監可以採取凍結、查

封帳戶的方式進行追繳。如果窮盡這些手段，仍無法全額追繳罰款，處罰將保持追及效力，但可

能面臨在現實層面無法足額追繳的問題。



＊普華永道是否應該擔責＊



恒大自２００９年在香港上市以來，一直由全球四大會計師事務所之一的普華永道負責審計

工作，其提供服務長達１４年之久。普華永道是否該承擔責任？張啟明解釋，如果普華永道已經

充分獲取審計證據、嚴格履行審計程序，則無須承擔法律責任，也不會受到處罰。如果普華永道

在明知或應當知道恒大虛假陳述而仍出具無保留意見時，可能面臨的法律責任有三重：一是民事

責任，視過錯程度可能與恒大構成共同侵權，根據現有判例，投資人可主張其對損失承擔連帶責

任；二是行政責任，作為證券服務機構，普華永道可能面臨行政處罰；三是刑事責任，根據情節

嚴重程度，普華永道可能構成提供虛假證明文件罪、出具證明文件重大失實罪，如果普華永道與

恒大共謀實施財務造假行為，還有可能成為違規披露、不披露重要信息罪的共犯。（ｃｔ）

