《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行維持貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不變，符合市場預

期，一年期和五年期以上利率分別持穩在３﹒４５％和３﹒９５％，其中一年期連續七個月持平

，五年期則在上月大幅調降後本月恢復走穩。

日本央行歷史性結束負利率政策，市場預期一部分日本離岸資金將回流，擾動全球資本市場

，不過美聯儲即將公布利率決定，憧憬其維持今年降息三次的預測，美股隔晚創新高。滬深股市

今早低開０﹒１３％，滬綜指低開０﹒１３％，報３０５８﹒６５點，深成指低開０﹒２８％，

創業板指低開０﹒４６％，旅遊、汽車股造好，煤炭、鋼鐵股走低。

人民銀行進行３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日零投放零回籠。

國務院發布吸引和利用外資行動方案，擬拓展外資金融機構參與國內債券市場業務範圍，鼓

勵外商投資設立私募基金並開展各類投資活動，落實境外投資者投資中國債券市場等金融市場相

關稅收優惠政策，為外商辦理來華簽證提供便利，及推動北京、上海、廣州等重點航空樞紐的國

際航班數量加快恢復等。

中證監日前發布《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構

的意見（試行）》，官媒頻提券商併購重組，吹風行業內併購整合在監管推動下將加速落地，關

注中資券商板塊異動。（ｅｙ）

