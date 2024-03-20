《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行維持貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不變，符合市場預

期，一年期和五年期以上利率分別持穩在３﹒４５％和３﹒９５％，其中一年期連續七個月持平

，五年期則在上月大幅調降後本月恢復走穩。關注美聯儲公布利率決定及主席鮑威爾發言，滬深

股市今早維持窄幅波動，在石油、銀行股帶漲下滬綜指半日升０﹒４５％，報３０７６﹒６７點

，深成指跌０﹒０５％，創業板指同軟０﹒１６％。

兩市半日成交６１８７億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少１０﹒８％，回落幅

度較大須惟留意，至於陸股通半日淨流入接近２３億元。



＊三桶油領升Ａ股＊



國際油價持續高企，三桶油領升Ａ股，中國石油（滬：６０１８５７）漲２﹒９％，中國石

化（滬：６０００２８）升２％，中國海油（滬：６００９３８）升１﹒６％。

四大行異動升，中國銀行（滬：６０１９８８）漲２﹒１％，農業銀行

（滬：６０１２８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）升１％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升０﹒６％。



＊國聯證券漲６％，憧憬行內兼併＊



中證監日前發布《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構

的意見（試行）》，官媒頻提券商併購重組，吹風行業內併購整合在監管推動下將加速落地。券

商股走高。被寄望有機會兼併，國聯證券（滬：６０１４５６）漲６％，浙商證券

（滬：６０１８７８）升２﹒２％；中國銀河（滬：６０１８８１）升１﹒４％，國盛金控

（深：００２６７０）升１﹒２％，光大證券（滬：６０１７８８）升０﹒８％，中金公司

（滬：６０１９９５）升０﹒６％。（ｅｙ）

