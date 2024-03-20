《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股市場午後變動不大，滬綜指升０﹒４１％，報
３０７５﹒３７點，滬深３００指數升０﹒１６％，深成指無升跌，創業板指續跌０﹒１２％。
上海Ｂ股跌０﹒１６％，深圳Ｂ股升０﹒１１％。（ｅｙ）
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20/03/2024 13:40
《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒４１％，深成指無升跌
《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股市場午後變動不大，滬綜指升０﹒４１％，報
３０７５﹒３７點，滬深３００指數升０﹒１６％，深成指無升跌，創業板指續跌０﹒１２％。
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