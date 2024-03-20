《經濟通通訊社２０日報道》日本結束負利率政策，環球流動性承壓，或衝擊全球資產價格

，接下來美聯儲今日公布的利率決議和點陣圖顯得格外矚目，關注美聯儲官員是否仍堅持今年降

息三次的預測。重磅事件當前Ａ股市場表現平穩，兩市成交錄１００００億元（人民幣．下同）

，擦邊萬億關，按日減少７﹒２％。指數走勢方面，滬綜指在銀行、石油等板塊護盤下，全日升

０﹒５５％，報３０７９﹒６９點，返回近四個月高點位置；深市則午後跌轉升，深成指升

０﹒２１％，創業板指揚０﹒１２％。

外資恢復流入，陸股通全日淨流入超過５５億元。

轉融券市場化約定申報本周一（１８日）起由實時可用調整為次日可用，意味著市場所理解

的轉融券「Ｔ＋１」正式落地，內媒引述數據顯示，昨日（１９日）合計融出數量為

５１８４﹒５３萬股，較前一交易日增加３﹒３倍，但截至當日轉融券餘額為５６２﹒７１億元

，較前一交易日減少１２﹒９３億元，較２月６日監管叫停新增轉融券規模前下降３５﹒８％。



＊四大行集體升，愛美客績後跌＊



銀行股穩升護盤，中國銀行（滬：６０１９８８）漲１﹒４％，農業銀行

（滬：６０１２８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）齊升１％，建設銀行

（滬：６０１９３９）揚０﹒３％。

中證監日前發布《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構

的意見（試行）》，官媒頻提券商併購重組，吹風行業內併購整合在監管推動下將加速落地。券

商股走高。被寄望有機會兼併，國聯證券（滬：６０１４５６）漲３﹒２％，浙商證券

（滬：６０１８７８）升１﹒７％；其他券商股則小升，中國銀河（滬：６０１８８１）升

０﹒８％，中金公司（滬：６０１９９５）升０﹒６％，華泰證券（滬：６０１６８８）揚

０﹒４％。

內地醫學美容龍頭企業愛美客（深：３００８９６）公布去年業績，營業收入同比增長

４８％，淨利潤同比增長４７﹒１％。此外，擬向全體股東每１０股派發現金紅利２３﹒２３元

（含稅），以資本公積金向全體股東每１０股轉增４股。愛美客價跌３％，報３４２﹒２４元。



＊短劇、低空經濟繼續當炒＊



央視財經轉載市場報告顯示，２０２３年中國微短劇市場規模已攀升至３７３﹒９億元，預

計到２０２７年，中國微短劇市場規模將突破１０００億元大關。短劇概念拉漲，華策影視

（深：３００１３３）升２０％封板，中廣天擇（滬：６０３７２１）、掌閱科技

（滬：６０３５３３）、引力傳媒（滬：６０３５９８）、慈文傳媒（深：００２３４３）集體

升一成漲停，唐德影視（深：３００４２６）升８﹒７％。

中國民航局召開通用航空工作領導小組低空經濟專題會議，低空經濟概念拉漲，萊斯信息

（滬：６８８６３１）飆２０％漲停，建新股份（深：３００１０７）升１６﹒４％，藍海華騰

（深：３００４８４）升１３﹒４％，永悅科技（滬：６０３８７９）、四川九洲

（深：０００８０１）、安邦護衛（滬：６０３３７３）、咸亨國際（滬：６０５０５６）、川

大智勝（深：００２２５３）、臥龍電驅（滬：６００５８０）漲１０％漲停。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５８５﹒３８ ＋０﹒２２

上證綜合指數 ３０７９﹒６９ ＋０﹒５５ ４０７４﹒３３

上證Ａ股指數 ３２２８﹒４５ ＋０﹒５５

深證成份指數 ９７１７﹒３７ ＋０﹒２１ ５９２５﹒５２

深圳創業板指數 １９０９﹒２５ ＋０﹒１２

上證Ｂ股指數 ２５９﹒２９ －０﹒７５

深證Ｂ股指數 １０８５﹒７０ ＋０﹒２０

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