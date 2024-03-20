《經濟通通訊社２０日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒５５％，報３２２８﹒４５點。

北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８３﹒７９億元，

用３６﹒２１億元或７％，淨流入２５﹒６億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入５５﹒７億元，上個交易日流出一天今

轉流入。（ｒｙ）

