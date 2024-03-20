《經濟通通訊社２０日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒２１％，報９７１７﹒３７點。
北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４７８﹒２８億元，
用４１﹒７２億元或８％，淨流入３０﹒１億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入５５﹒７億元，上個交易日流出一天今
轉流入。（ｒｙ）
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20/03/2024 15:05
《深股通》深成指全日升０﹒２１％，外資流出一天轉流入
《經濟通通訊社２０日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒２１％，報９７１７﹒３７點。
北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４７８﹒２８億元，
用４１﹒７２億元或８％，淨流入３０﹒１億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入５５﹒７億元，上個交易日流出一天今
轉流入。（ｒｙ）
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