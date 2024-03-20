《經濟通通訊社２０日專訊》每逢中國股市陷入低潮，市場就會開始炒作投行合併猜想，憧

憬通過行業併購整合，形成兩至三家市值媲美華爾街投行的中資投行。中證監日前發布《關於加

強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》，加上官媒

頻提券商併購重組，料中資券商板塊很快將迎來新一波炒作。

據《證券時報》今日報道，證券行業一直有著「１３１家證券公司總資產加起來不及國際投

行高盛一家」的說法，業內人士認為，當前證券行業和龍頭公司在經營體量和業務結構方面，與

全球優秀證券同業相比還有一定差距，預計行業內的併購整合在監管推動下加速落地，行業集中

度有望進一步提升。廣發証券非銀分析師陳福對報道表示，在發展格局上，鼓勵頭部機構做優做

強，差異化發展更加清晰。

至於《上海證券報》則直接點名四大券業併購案，包括「平安證券＋方正證券

（滬：６０１９０１）」、「太平洋證券（滬：６０１０９９）＋華創證券」、「國聯證券

（０１４５６）（滬：６０１４５６）＋民生證券」及「浙商證券（滬：６０１８７８）＋國都

證券」，報道指四宗券商併購案相繼迎來新進展，引起市場高度關注，也讓外界對券商的下一步

併購棋局產生更多遐想。

報道引述浙商證券分析師梁鳳潔表示，中國頭部券商與國際一流投行仍有較大差距，要想打

造優質頭部機構乃至具備國際競爭力的領先投行，既要自身高質量發展，也要通過外延併購做大

，預計業內將持續出現兼並收購案例，行業集中度將隨之提升。（ｅｙ）

