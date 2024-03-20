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AH股新聞

20/03/2024 10:02

《中國要聞》西藏利用高考優勢，吸引外地學生父母來藏投資

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地教育制度不公平問題由來已久，不同地區教育資源分配不
均，導致部分省份學生「內捲」嚴重，以爭取入讀高水平高校的機會，例如「山河四省」（山東
省、山西省、河南省、河北省）考生人數眾多，但四省加起來只有兩所本地９８５院校，要考取
異地優質高校還要面臨較高的分數線限制，讓當地網友直呼不公平。
　　而至於發展較為落後的西藏自治區，不但高考考生數量少競爭壓力小，高考卷子難度低，甚
至連一本大學的錄取分數線，也比部分人口大省低２００多分，高考優勢可謂得天獨厚。西藏政
府決定利用這一優勢，為本地招商引資。
　　西藏教育考試院日前發布一則通知，明確招商引資企業投資經營者的子女可以參加西藏自治
區普通高考報名，享受以較低分數線入讀清北的待遇。通知指，招商引資企業在在藏首次實際繳
納投資金額３００萬元人民幣以上，且五年內不得撤資、撤股，企業在藏主責且連續經營３年以
上，即可享受有關待遇。
　　不過，企業老闆的子女仍需具有西藏戶籍３年以上，及在西藏高中實際就讀１年，才能獲得
報名西藏高考的機會，實際上中國公民在西藏購房即可取得落戶資格，相比在當地投資設公司，
成本可能更低，外界分析有關政策以宣傳性質居多。（ｅｙ）

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