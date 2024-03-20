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AH股新聞

20/03/2024 11:09

【人行操作】溫彬：後續仍有必要政策降息，將帶動ＬＰＲ報價下調

　　《經濟通通訊社２０日專訊》繼上個月五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）創史上最大
單月降幅後，本月兩個期限ＬＰＲ均維持不變，一年期和五年期以上ＬＰＲ分別持穩在
３﹒４５％和３﹒９５％，符合市場預期。
　　民生銀行首席經濟學家溫彬認為，３月ＬＰＲ報價持平前期，主要有三個原因：一是３月
ＭＬＦ利率維持不變，ＬＰＲ報價的定價基礎未發生變化；二是２月五年期以上ＬＰＲ報價實現
大幅下調，銀行淨息差延續承壓，ＬＰＲ報價短期無再度下調的空間；三是近期銀行市場化負債
成本小幅上行，ＬＰＲ加點下調進一步受限。
　　溫彬認為，當前政策利率持穩，但後續政策性降息的必要性仍在。一是利率中樞整體下移，
需進一步強化利率協同。二是為避免銀行出現流動性風險。三是需降低實際負債成本，激發融資
需求。四是當前外部掣肘減弱，內部也存多重需求。
　　他指出，若降準再度落地、政策利率調降，則會帶動市場利率、ＬＰＲ報價進一步下調。但
在「統籌兼顧銀行業資產負債表健康性」的要求下，後續ＬＰＲ調降的空間也大幅收窄。為維持
銀行穩健可持續經營，存款利率進一步下調可期。（ｓｌ）
　
　
　

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