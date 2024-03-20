《經濟通通訊社２０日專訊》國藥系血液製品生產企業天壇生物（滬：６００１６１）公告

，公司關注到所屬忻州天壇生物單採血漿有限公司相關媒體報道。報道中提及的最短獻漿間隔天

數為１２天為不實信息，忻州漿站嚴格按照相關規定，確保獻血漿者兩次獻血漿間隔不少於１４

天。同時，經查詢該名獻血漿者年齡等基本信息及其實施獻漿時相關體檢資料，條件符合採漿要

求。公司對於一個年輕生命的逝去深感痛心和惋惜，目前，忻州漿站已主動停業，將積極配合忻

府區衛生健康和體育局相關調查工作。

天壇生物股價現微升０﹒７％，報２７﹒３５元人民幣。

據濟南日報報業集團旗下新媒體《新黃河》報道，山西省忻州市靜樂縣一名１９歲姓趙少年

今年１月中突然在家中死亡，家屬從其手機內資料及藏於床墊下的票據發現，其死前８個月疑似

「賣血漿」多達１６次，最短間隔天數僅１２天，且其死前１０天的身體檢查報告顯示「全血細

胞減少，重度貧血，出現心悸現象，懷疑再障（再生障礙性貧血）」。家屬質疑涉事血漿站以金

錢及車接車送服務誘騙少年頻繁「賣血漿」，血漿站必須為少年的死亡負責。

血漿站所在的忻州忻府區政府表示，已成立工作專班進駐涉事的忻州天壇生物單採血漿有限

公司展開調查核實，該公司目前正停業整頓。（ｓｌ）

