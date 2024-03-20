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AH股新聞

20/03/2024 14:47

《中國要聞》北京、台州、瀋陽昨分別發生車禍，最少７死逾３０傷

　　《經濟通通訊社２０日專訊》北京、浙江台州及遼寧瀋陽昨日（１９日）分別發生奪命車禍
，造成最少７人死亡、３０多人受傷。
　
＊北京肇事司機撞車逃逸後連撞多人致１死１７傷＊
　
　　其中，北京交警通報，北京市東城寬街路口昨晚發生交通事故，經進一步調查，起因是２１
歲姓高男子昨晚７時４５分在張自忠路口因闖紅燈與一輛電動自行車發生交通事故，肇事後逃逸
途中又刮撞一輛電動自行車，１分鐘後繼續逃逸至寬街路口時，因操作不當與等紅燈的多輛電動
自行車發生剮撞。傷者均及時送醫救治，其中１人搶救無效死亡，１人重傷暫無生命危險，另
１２人留院治療、４人已出院。經檢測，高男不涉酒、不涉毒，目前因涉嫌交通肇事罪被依法刑
事拘留，事故處理和善後工作正在進行中。
　
＊台州職業技術學院學生校園內高速駕車釀３死１６傷＊
　
　　浙江台州市公安局椒江分局則通報，昨早１１時２０分，台州職業技術學院內有一輛小型汽
車連續碰撞多人，共造成１９人受傷，其中３人經搶救無效死亡，其他人員傷情穩定。駕車的
２０歲姓張男子為該校學生，所駕車輛是其家庭所有。公安機關已控制張男並立案偵查，傷員救
治、善後處置等工作正在有序開展中。有內媒引述目擊者指，肇事私家車當時高速駛向體育館。
　
＊瀋陽車禍３死２傷，肇事司機疑吸笑氣及飆車＊
　
　　至於瀋陽的車禍，據瀋陽市公安局交通警察局通報，昨早６時許，瀋陽市鐵西區凌空二街滑
翔路與飛翔路之間路段有一輛小型轎車發生交通事故，造成１人當場死亡、２人送院搶救無效死
亡、２人輕傷。２６歲姓張男司機已被控制，事故原因正在調查中；受傷人員已得到妥善救治。
　　有網上流傳片段顯示，瀋陽肇事私家車失控撞倒多人並撞上電線桿停下後，尾隨一輛白色私
家車高速駛至並停在事故現場附近，懷疑兩車飆車；片段中更可見，肇事私家車除車頭損毀，車
尾亦有明顯被撞痕跡，前座放著一個鋼製氣罐，懷疑是「笑氣」。對此，瀋陽市鐵西區委宣傳部
工作人員表示，「交警、公安部門還在調查，我們也在等交通局通報」。（ｓｌ）

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