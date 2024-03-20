  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/03/2024 14:01

【ＦＯＣＵＳ】立法博弈告一段落，經濟改革下一焦點

　　【ＦＯＣＵＳ】２３條立法，２３日生效。立法會周二（１９日）傍晚全票三讀通過《維護
國家安全條例》，特首李家超形容為「香港的歷史時刻」，並預告未來將全神貫注發展經濟、改
善民生。關於「憲制責任」的政治博弈告一段落，而要實踐最高層寄語的「破除利益固化藩籬」
，經濟改革博弈待入深水區。
　
＊輕裝上陣拼經濟，勢是下一焦點＊
　
　　跌宕二十六年八個月零十九日，特區第六屆政府和第七屆立法會，於個多月完成２３條立法
程序。發展的安全根基得以築牢，輕裝上陣的香港如何全力拼經濟，勢是下一焦點。
　　時值被視作香港文化金漆招牌的金庸迎來百歲誕辰，有中西融合象徵的國泰航空亦錄
２０１９年以來首次盈利，港股連續２４個交易日錄「北水」淨流入，無不力證東方之珠的精神
堡壘魅力、經濟復原韌性、股市投資引力不減。
　　不過，據政府統計處最新數據，家庭住戶１月入息中位數錄３００００元，僅比５年前高
６００元；房委會公布，第四季公屋平均輪候時間升至５﹒８年；而繼老牌建築商馮祥記突發清
盤後，大昌食品、別府拉麵、加藤屋等宣布全線結業；在港投資銀行、跨國律所等亦難逃多輪裁
員。
　
＊「破除利益固化藩籬」未大改善＊
　
　　過去三任特首治下未有進展的２３條立法，進入２０２４年即駛入直路，惟中央自２００５
年起就關注的香港「深層次矛盾」乃至「利益固化藩籬」，至今難解言大改善。房價高企、貧富
懸殊、基建拖沓、官僚低效、產業單一……如再加上港人用腳投票北上擁抱平靚正消費、政府財
政赤字連續兩年超千億，零售業和庫房「食老本」還能食到幾時，猶如望天打卦。
　　最嚴峻的房屋問題，一方面，繼去年６個賣地項目「流標」後，發展商今年初再一致拒為北
部都會區補地價，政府最終決定收回約１０９公頃土地；另一方面，樓市全面撤辣令地產業高呼
全年樓價回穩反彈，有黃竹坑新盤甚至宣布將上調高層海景戶呎價由約４萬至約５萬元。
　　房屋問題備受地產商牽制，香港力推的再工業化、發展創科等產業轉型，亦面對勞工短缺導
致成本高企。相比新加坡大量引入南亞國家的廉價勞工，香港現時有限度的輸入外勞政策成本效
益極其有限，背後癥結離不開小圈子利益。
　　鑒於此，欲充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力，以今次立法的雷霆決心，推動
經濟、社會領域的改革，破解深層次矛盾和問題，香港不能再等了！

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/03/2024 14:07  【融券新規】Ａ股轉融券Ｔ＋１本周生效，昨日融出數量增逾三倍

下一篇新聞︰20/03/2024 13:40  《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒４１％，深成指無升跌

其他AH股新聞
More

20/03/2024 14:10  《中國要聞》山西臨汾一旅遊巴撞隧道內壁，造成１４死３７傷

20/03/2024 14:09  《Ａ股焦點》天壇生物稱血站合規為死亡少年採漿，股價微升

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金