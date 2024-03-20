《經濟通通訊社２０日專訊》廣州企業億航智能自研的無人駕駛「空中的士」億航

ＥＨ２１６－Ｓ取得適航認證後，於３月１８日在自家淘寶店上架發售，標價２３９萬元人民幣

，但銷量為０。不過，據交個朋友直播間微信公眾號，交個朋友淘寶直播間將在今（２０日）晚

７時開售億航ＥＨ２１６－Ｓ，「下單即可帶走」。據報這次直播由其當紅主播、交個朋友副總

裁崔東升主持。



＊此前標價２３９萬，直播定金據報３﹒９９萬，全價購買有更大折扣＊



《證券時報》引述知情人士稱，交個朋友淘寶直播間上架的億航ＥＨ２１６－Ｓ，定金為

３﹒９９萬元人民幣，全價的折扣幅度更大。

對於在淘寶店上架後銷量為０，此前億航智能相關負責人回應稱，公司目前主要訂單及預訂

單仍來自ｔｏ Ｂ和ｔｏ Ｇ業務，上架淘寶平台是為了打開一個新的銷售渠道。客戶如果在平

台下單，會有銷售人員對接。

據介紹，億航ＥＨ２１６－Ｓ是全球首架獲得型號認證的無人駕駛載人電動垂直起降航空器

，可搭載兩人，長６﹒０５米，寬５﹒７３米，高１﹒９３米，擁１６個螺旋槳，主要在低空空

域飛行，單次飛行的最長里程為空中直線３０公里，最大飛行速度可達每小時１３０公里，可在

上下班、空中急救等多個場景中靈活運用。（ｓｌ）

