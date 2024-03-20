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AH股新聞

20/03/2024 17:55

《中國要聞》交個朋友淘寶直播間今晚帶貨國產自研「空中的士」

　　《經濟通通訊社２０日專訊》廣州企業億航智能自研的無人駕駛「空中的士」億航
ＥＨ２１６－Ｓ取得適航認證後，於３月１８日在自家淘寶店上架發售，標價２３９萬元人民幣
，但銷量為０。不過，據交個朋友直播間微信公眾號，交個朋友淘寶直播間將在今（２０日）晚
７時開售億航ＥＨ２１６－Ｓ，「下單即可帶走」。據報這次直播由其當紅主播、交個朋友副總
裁崔東升主持。
　
＊此前標價２３９萬，直播定金據報３﹒９９萬，全價購買有更大折扣＊
　
　　《證券時報》引述知情人士稱，交個朋友淘寶直播間上架的億航ＥＨ２１６－Ｓ，定金為
３﹒９９萬元人民幣，全價的折扣幅度更大。
　　對於在淘寶店上架後銷量為０，此前億航智能相關負責人回應稱，公司目前主要訂單及預訂
單仍來自ｔｏ　Ｂ和ｔｏ　Ｇ業務，上架淘寶平台是為了打開一個新的銷售渠道。客戶如果在平
台下單，會有銷售人員對接。
　　據介紹，億航ＥＨ２１６－Ｓ是全球首架獲得型號認證的無人駕駛載人電動垂直起降航空器
，可搭載兩人，長６﹒０５米，寬５﹒７３米，高１﹒９３米，擁１６個螺旋槳，主要在低空空
域飛行，單次飛行的最長里程為空中直線３０公里，最大飛行速度可達每小時１３０公里，可在
上下班、空中急救等多個場景中靈活運用。（ｓｌ）

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