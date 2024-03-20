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AH股新聞

20/03/2024 15:46

《中國要聞》中歐金融工作組首次會議舉行，商金融機構市場准入等

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行表示，中歐金融工作組第一次會議３月１８－１９日
在北京舉行，雙方金融管理部門分別介紹了中歐宏觀經濟和金融穩定形勢以及金融監管框架，討
論了金融機構展業和監管要求、銀行、保險和融資租賃機構的市場准入、反洗錢合作以及其他金
融監管合作議題。雙方還就資本市場建設、可持續金融、跨境數據傳輸與跨境支付、中央對手方
等效認證等議題進行了交流。
　　雙方同意在第二次中歐金融工作組會前持續跟進部分重點議題，力爭形成早期成果。雙方均
認為，中歐金融工作組可以成為政策溝通的重要渠道、解決實際問題的關鍵平台以及探討全球經
濟與金融問題的有益論壇。
　　雙方還召開了中歐金融機構圓桌會。中歐金融機構圓桌會是中歐金融工作組會的配套活動。
會上，中歐雙方金融管理部門聽取了有關金融機構關於合作重點領域的建議和相關市場准入訴求
，並約定就上述問題保持溝通。
　　中歐金融工作組是根據第十次中歐經貿高層對話雙方領導人共識成立的合作機制，旨在深化
中歐金融領域的交流，加強中歐金融合作。今次會議由人行副行長宣昌能和歐盟委員會金融穩定
、金融服務和資本市場聯盟總司長約翰．貝里根共同主持。國家金融監管總局、中國證監會、國
家外匯局，以及歐洲中央銀行、歐洲銀行管理局、歐洲證券和市場管理局、歐洲保險和職業養老
金管理局、歐洲單一處置委員會、歐盟駐華代表團等相關部門參會。（ｓｌ）

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