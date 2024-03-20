《經濟通通訊社２０日專訊》中集安瑞科（０３８９９）公布，附屬公司中集環科

（深：３０１５５９）截至去年１２月３１日止年度純利約５﹒９億元（人民幣．下同），跌

１５﹒８％，每股盈利１﹒１２元，扣除非經常性損益之純利６﹒４億元，跌２０％。

該集團指，中集環科營業收入４６﹒６億元，跌１５﹒８％，加權平均淨資產收益率

１８﹒０８％，跌１４﹒５９個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

