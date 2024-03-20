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AH股新聞

20/03/2024 07:53

《國企紅籌》中集安瑞科（３８９９）附屬中集環科去年少賺１６％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中集安瑞科（０３８９９）公布，附屬公司中集環科
（深：３０１５５９）截至去年１２月３１日止年度純利約５﹒９億元（人民幣．下同），跌
１５﹒８％，每股盈利１﹒１２元，扣除非經常性損益之純利６﹒４億元，跌２０％。
　　該集團指，中集環科營業收入４６﹒６億元，跌１５﹒８％，加權平均淨資產收益率
１８﹒０８％，跌１４﹒５９個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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